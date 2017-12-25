В Новом году к Земле прилетит гигантский черный череп
Европейские ученые обнародовали результаты наблюдений за астероидом 2015 TB145 — он же дьявольский, он же сатанинский, он же хеллоуинский, он же «Дьявольски череп», он же «Большая тыква».
В 2015 году астероид вызвал сильный ажиотаж и среди ученых и в средствах массовой информации. Во-первых, обнаружили его очень поздно — всего за две недели до минимального сближения с Землей. Во-вторых, прилетел астероид 31 октября - как раз на Хеллоуин, праздник нечистой силы. В-третьих, выглядел соответствующим — был похож то ли на череп, то ли на тыкву.
Три года назад 2015 TB145 пролетел в 488 000 километрах от Земли — это 1,3 расстояния до Луны. «Большой тыквой» этот астероид назвали в НАСА. А по словам Пабло Сантос-Санца (Pablo Santos-Sanz), из Института астрофизики Андалузии Institute of Astrophysics of Andalusia), более всего он напоминает череп. Очень черный череп — астероид отражает всего 6 процентов падающего на него света.
С черепом астероид роднят глазницы и носовая впадина.
По уточненным данным, полученным с помощью чилийского инфракрасного телескопа ESO VLT-VISIR, размер астероида составляет 625 на 700 метров. То есть, если его поставить рядом с Останкинской телебашней, то темечко «Черепа» окажется много выше.
«Череп» вращается вокруг своей оси, направленной на Землю, делает один оборот примерно за 3 часа.
Кстати, этот 2015 TB145, возможно, и не астероид вовсе, а так называемая мертвая комета. То есть, очень старая комета, которая растеряла вещества, способные формировать хвост.
- Будем за ней следить, - обещают ученые, которые планируют уточнить траекторию 2015 TB145 во время сближения этого небесного тела с Землей в Новом году.
Сейчас «мертвая голова» находится в 3,7 астрономических единицах от Земли — астрономическая единица это расстояние от нашей планеты до Солнца. Стремительно летит к нам - со скоростью 126 тысяч километров в час. а минимальное расстоянии окажется в ноябре 2018 года.
Если верить астрономам, то грядущий визит «Черепа» ничем, кроме мистического трепета, землянам не грозит. Астероид пролетит очень далеко от Земли - до него будет как 105 раз до Луны. Это примерно 40 миллионов километров.
Орбита "Черепа": траекторрию движения Земли он пересекает примерно раз в три года.
Следующее сближение ожидается аж через 70 лет — в 2088 году. Но и его пугаться не следует. До «Черепа» будет как 20 раз от Земли до Луны.
Но все равно как-то не по себе, когда рядом летают огромные черные «черепа».