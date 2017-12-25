В Новом году к Земле прилетит гигантский черный череп

25 Дек. 15:00 2017-12-25T15:02:50+03:00

К нам зачастила вот такая "мертвая голова".

Спустя три года к нам возвращается астероид, названный сатанинским

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Европейские ученые обнародовали результаты наблюдений за астероидом 2015 TB145 — он же дьявольский, он же сатанинский, он же хеллоуинский, он же «Дьявольски череп», он же «Большая тыква».

В 2015 году астероид вызвал сильный ажиотаж и среди ученых и в средствах массовой информации. Во-первых, обнаружили его очень поздно — всего за две недели до минимального сближения с Землей. Во-вторых, прилетел астероид 31 октября - как раз на Хеллоуин, праздник нечистой силы. В-третьих, выглядел соответствующим — был похож то ли на череп, то ли на тыкву.

Три года назад 2015 TB145 пролетел в 488 000 километрах от Земли — это 1,3 расстояния до Луны. «Большой тыквой» этот астероид назвали в НАСА. А по словам Пабло Сантос-Санца (Pablo Santos-Sanz), из Института астрофизики Андалузии Institute of Astrophysics of Andalusia), более всего он напоминает череп. Очень черный череп — астероид отражает всего 6 процентов падающего на него света.

С черепом астероид роднят глазницы и носовая впадина.

По уточненным данным, полученным с помощью чилийского инфракрасного телескопа ESO VLT-VISIR, размер астероида составляет 625 на 700 метров. То есть, если его поставить рядом с Останкинской телебашней, то темечко «Черепа» окажется много выше.

«Череп» вращается вокруг своей оси, направленной на Землю, делает один оборот примерно за 3 часа.

Кстати, этот 2015 TB145, возможно, и не астероид вовсе, а так называемая мертвая комета. То есть, очень старая комета, которая растеряла вещества, способные формировать хвост.

- Будем за ней следить, - обещают ученые, которые планируют уточнить траекторию 2015 TB145 во время сближения этого небесного тела с Землей в Новом году.

Сейчас «мертвая голова» находится в 3,7 астрономических единицах от Земли — астрономическая единица это расстояние от нашей планеты до Солнца. Стремительно летит к нам - со скоростью 126 тысяч километров в час. а минимальное расстоянии окажется в ноябре 2018 года.

Если верить астрономам, то грядущий визит «Черепа» ничем, кроме мистического трепета, землянам не грозит. Астероид пролетит очень далеко от Земли - до него будет как 105 раз до Луны. Это примерно 40 миллионов километров.

Орбита "Черепа": траекторрию движения Земли он пересекает примерно раз в три года.

Следующее сближение ожидается аж через 70 лет — в 2088 году. Но и его пугаться не следует. До «Черепа» будет как 20 раз от Земли до Луны.

Но все равно как-то не по себе, когда рядом летают огромные черные «черепа».