2017-12-25T20:34:20+03:00
Недвижимость

Что такое современный шик в интерьере

Говорим и показываем в картинках [фото]
Стефания ЛАРИНА
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Что такое современный шик в интерьере ФОТО: Оксана МитрофановаЧто такое современный шик в интерьере ФОТО: Оксана Митрофанова
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Понятие «шик» в каждые времена разное. Вспомните, в СССР было принято обставлять квартиры мебелью, на стены вешать ковры. Загромождать, так сказать, все свободное пространство. Сейчас тренды изменились. Мы решили спросить дизайнера, насколько.

- Заставлять дом «самыми дорогими вещами», чаще всего, бессмысленными - уже давно не модно, - говорит дизайнер интерьеров Оксана Митрофанова. – В наши времена цена уже не имеет ключевого значения.

Современный шик сегодня это:

1. Минимум вещей и максимум функциональности. Главный приоритет – это чувствовать себя комфортно. Чтобы ремонт был сделан «под себя» - под свой ритм жизни, под свои привычки.

Минимум вещей и максимум функциональности ФОТО: Оксана Митрофанова

Минимум вещей и максимум функциональности ФОТО: Оксана Митрофанова

2. Четкое понимание, зачем и для чего вам нужны помещения. Раньше было модно иметь в доме много комнат. Условно, для гостей, для детей, для будущих детей, для собаки, для кошки, для хомячка, минимум два санузла и так далее. Сейчас же коттеджи в 500 квадратных метров вышли из тренда. Все больше людей предпочитают компактные дома и квартиры. Во-первых, это удобнее. Во-вторых, дешевле. Коммунальные услуги тоже стоят дорого, россияне все больше стали считать свои деньги.

Четкое понимание, зачем и для чего вам нужны помещения ФОТО: Оксана Митрофанова

Четкое понимание, зачем и для чего вам нужны помещения ФОТО: Оксана Митрофанова

3. Живопись в интерьере приобретает колоссальное значение. Главным образом - картины большого формата. Даже если вся квартира или дом выкрашены в белый цвет, то этот атрибут прекрасно скрасит интерьер.

Живопись в интерьере ФОТО: Оксана Митрофанова

Живопись в интерьере ФОТО: Оксана Митрофанова

4. Освещение. В Советском союзе старались вешать в квартирах пафосные многоуровневые люстры. Не потому что им это нравилось, а потому что это было признаком достатка. Сейчас же в моду вошли индивидуально изготовленные люстры или светильники. На любой вкус и цвет.

Освещение ФОТО: Оксана Митрофанова

Освещение ФОТО: Оксана Митрофанова

5. Плитка. Раньше ее клали исключительно в санузле и на кухне на месте «фартука». В настоящее время этот материал все чаще используют в качестве напольного покрытия: в коридоре, в гостиной. Красиво и практично.

Плитка ФОТО: Оксана Митрофанова

Плитка ФОТО: Оксана Митрофанова

6. Экологичность. Очень популярны встроенные на трубы фильтры для очистки воды. В той же ванной комнате, например. Чтобы душ можно было принимать в качественной среде. Также люди часто устанавливают системы вентиляции и очистки воздуха.

Экологичность ФОТО: Оксана Митрофанова

Экологичность ФОТО: Оксана Митрофанова

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