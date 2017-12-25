Поклонники возмущены ценами на курс похудения от Анфисы Чеховой

25 Дек. 15:15 2017-12-25T15:20:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Кажется, сегодня у любой известной женщины есть если не курс, то готовый мастер-класс или тренинг как стать известной, счастливой, женственной или стройной. Но если большинство актрис и селебрити в принципе никогда не отличались излишней полнотой, поэтому их секреты похудания поклонниками воспринимается как грамотный маркетинг, то персональный курс, который открыла Анфиса Чехова заинтересовал многих. Ведь телеведущей действительно как-то резко удалось сбросить 25 кг лишнего веса. И тренинг как стать стройной, конечно, может заинтересовать многих. Правда, и цену за него Чехова назвала, по мнению некоторых фанатов, заоблачную. Так, стоимость курса плюс медитация составляет больше десяти тысяч рублей. За встречу с самой основательницей курса придется добавить еще 10 тысяч рублей. Но если покупать не один поток, а несколько, то можно рассчитывать на скидку.

«Все равно дорого!», «А какие гарантии, что медитации и правильные аффирмации помогут?», - тут засомневались потенциальные потребители в комментариях.

Телеведущая решила объяснить, почему она назначила такую цену за свои курсы.

Чехова отмечает, что потратила годы и миллионы рублей, чтобы найти действенную систему борьбы с лишним весом.

«Чтобы разработать данную систему я потратила 25 лет проб и ошибок, и миллионы рублей на различных тренеров, диетологов и психологов. Также для записи данного курса требуется работа целой команды. И всё это для вас, чтобы дать вам максимальную ценность и результат в виде счастья, любви к себе и стройной фигуры. Есть ещё один важный нюанс. Во что не вкладываешься, то не ценишь. Мне часто дарят абонементы в фитнес-центры, в которые я не хожу. Я же не заплатила за них. Поэтому все эти бесплатные записи в интернете не делают людей худыми. Мы ценим только то, во что вложились!» — написала в своем микроблоге Анфиса.

Напомним, что Анфиса Чехова больше месяца назад развелась со своим супругом, актером Гурамом Баблишвили, от которого четыре года назад родила сына Соломона. Мальчик, кстати, остался жить с матерью, но регулярно видится с отцом, который, в том числе, часто берет погостить его с собой на родину, в Тбилиси.