2017-12-25T21:39:35+03:00
Политика

Путин сдвинул полпредов по горизонтали

Президент провел ротацию трех своих представителей и одного губернатора
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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Владимир Путин в 2017 году завершил кадровую ротацию, о которой давно говорили в кулуарах, но предполагали, что она случится уже после мартовских выборов. ФОТО Михаил Метцель/ТАССВладимир Путин в 2017 году завершил кадровую ротацию, о которой давно говорили в кулуарах, но предполагали, что она случится уже после мартовских выборов. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС
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Последнюю неделю 2017 года Владимир Путин начал с кадровых перестановок полпредов. Хотя еще утром в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, общаясь с журналистами, не стал комментировать слухи о грядущих перемещениях, уже после обеда посыпались один за другим указы об увольнениях и назначениях.

Первым в отставку по собственному желанию был отправлен губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. На его место Владимир Путин назначил мэра Воронежа Александра Гусева, с которым, как заведено, провел личную встречу, обсудив ситуацию в регионе.

Правда, безработным Гордеев официально если и значился, то буквально несколько минут — до опубликования следующего указа. Согласно этому документу он был назначен полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе. То есть далеко от родного Нечерноземья Гордеев не уедет, и даже Воронеж может не покидать.

Занимавший до сих пор этот пост Александр Беглов следующим указом был переведен Путиным на должность полпреда президента в Северо-Западном округе. И наконец бывший до сегодняшнего дня полпредом на Северо-Западе Николай Цуканов, согласно еще одному указу, оставит свое кресло в Санкт-Петербурге и переедет в Москву на Старую площадь. Он назначен помощником президента по вопросам местного самоуправления.

Таким образом Владимир Путин уже в уходящем году завершил кадровую ротацию, о которой давно говорили в кулуарах, но предполагали, что она случится уже после мартовских выборов. Главной же новостью во всем этом стало выделение местного самоуправления в ведение целого помощника президента. В чем вполне можно усмотреть грядущее усиление роли местной власти.

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