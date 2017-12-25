Сергей Лазарев рассказал о самом сумасшедшем праздновании Нового года

25 Дек. 15:58 2017-12-25T16:02:20+03:00

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20 декабря в прямом эфире «Нового Радио» состоялась премьера проекта «Живая среда». С первым живым концертом в студии выступил один из самых популярных музыкантов этого года, двукратный обладатель премии «Высшая Лига» Сергей Лазарев. Артист пообщался со зрителями, которым удалось первыми побывать в студии, а также ответил на вопросы ведущего «Нового Радио» Кирилла Калинина. Сергей рассказал о съёмках клипа на песню «Так красиво» и официально объявил о скором старте нового тура NTour.

Также во время прямого эфира Лазарев рассказал о самом необычном праздновании Нового Года: «Самая сумасшедшая встреча Нового Года случилась примерно десять лет назад. Со мной тогда работали иностранные музыканты, и я решил показать, как Новый Год отмечают в Москве. Мы взяли шаманское, бокалы и отправились на Красную Площадь. И были очень удивлены, когда нас с шампанским не пустили, и нам пришлось тусоваться около метро «Площадь Революции». Но мы не очень огорчились, потому что вокруг оказалось немало прекрасных людей, которых не пустили тоже. В итоге все вместе мы отмечали праздник прямо около метро. Было весело, и остались совершенно незабываемые воспоминания».