Валентина Матвиенко о «колбасных корзинках": Кризис был… Народ скромненько дарит - яблоки, апельсины...

25 Дек. 16:11 2017-12-25T21:40:08+03:00

Глава Совфеда рассказала, что все новогодние праздники проведет в России, а непосредственно Новый год встретит с семьей и друзьями в Санкт-Петербурге

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В этом году сенаторы не будут устраивать полноценного новогоднего корпоратива, рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос корреспондента «Комсомолки» на итоговой пресс-конференции в понедельник.

- По традиции мы всегда делаем музыкальный подарок сенаторам - они заслужили этого, они напряженно трудились. У нас будет выступление ансамбля, и дальше корпоратив еще в более сокращенном формате, чем в прошлом году. Просто выпьем стоя по бокалу шампанского, чтобы поздравить друг друга, - рассказала Матвиенко.

В прошлом году сенаторы скинулись на корпоратив по три тысячи рублей с носа. В этом году, по словам Матвиенко, сумма, которую потратят сенаторы на корпоратив будет меньше.

- Сумму потом объявят, но она будет необременительна для сенаторов, - заметила Матвиенко.

- После дела Улюкаева и прозвучавшей в нем «колбасной корзинки», в некоторых госструктурах запретили принимать и дарить подарки. А как в Совфеде? - поинтересовалась я у Матвиенко.

- Традицию праздновать Новый год еще Петр I в Россию принес, и мы ему за это благодарны. Ну как лишить друг друга поздравлений календарем или ни к чему ни обязывающим сувениром собаки (следующий год - Год собаки, - Ред.)? Нужно все делать без фанатизма и радикализма, это признак ограниченности, - заметила Матвиенко.

Она напомнила, что по закону чиновникам нельзя принимать подарки дороже 3 тысяч рублей.

- Но если человеку дарят дорогой подарок, и он не может по той или иной причине отказать дарителю, то он должен сдать этот подарок в Управление делами Совета федерации. У нас есть специальная комиссия, она оценит стоимость подарка, и если сенатор готов заплатить, то он может этот подарок выкупить. Если не выкупить подарок, то он будет отправлен на склад. Думаю, злоупотреблений тут не будет. И, знаете, нам не дарят дорогие подарки. Кризис был... народ так скромненько дарит - апельсины, яблоки, мандарины, но точно стоимостью менее трех тысяч, - заверила Матвиенко.

Глава Совфеда также рассказала, что все новогодние праздники проведет в России, а непосредственно Новый год встретит с семьей и друзьями в Санкт-Петербурге.

Журналисты поинтересовались у Матвиенко, успевает ли она читать книги.

- Приходится много читать профессиональной литературы, аналитики, политологов, региональной фактуры - это занимает очень много времени. В автомобиле я или читаю, или слушаю английские диски, чтобы не терять язык. Что касается серьезной литературы или какой-то легкой, то это только отпуск, когда можно реально взять книгу в руки, - сказала спикер Совфеда.

При этом она призналась, что часто ходит в театры, стараясь не пропускать ни одну премьеру, и бывает в кино.

- На выходные ко мне приезжали сын с невесткой и внучкой. Посмотрели мультфильм «Тайна Коко», - призналась Матвиенко. - В субботу и воскресенье у меня спорт, занимаюсь йогой, причем с носителем йоги. Плаваю, по возможности почти каждый день, поздно по вечерам. Каждый день делаю зарядку, чего и вам желаю, надо просто встать утром пораньше, - посоветовала Матвиенко журналистам.