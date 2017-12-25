2017-12-25T17:41:41+03:00
Экономика

В какой отрасли зарплаты росли быстрее в 2017 году

Эксперты также рассказали, у кого были самые высокие оклады
Александра КОЗЛОВАdd_money
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Быстрее всего в этом году увеличивались оклады в отрасли электроники и приборостроенияБыстрее всего в этом году увеличивались оклады в отрасли электроники и приборостроенияФото: Сергей ЧЕРНЫХ
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Поднять себе зарплату? Кто бы отказался. Но ведь это еще шефа уговорить надо! В некоторых отраслях с этим в уходящем году проблем не было. Эксперты компании Headhunter составили рейтинг отраслей, где в 2017 году росли зарплаты.

Быстрее всего в этом году увеличивались оклады в отрасли электроники, приборостроения, бытовой и компьютерной техники (+8%). Прибыльно было работать в сфере торговли товарами народного потребления (+7%). Повезло всем «айтишникам» и системным администраторам – за год их зарплаты выросли на 6%.

Строителям, риелторам, медработникам и фармацевтам, наоборот, зарплаты урезали. В среднем они потеряли 1-2% от привычного оклада. А вот ситуация с зарплатами в нефтегазовой отрасли, сельском хозяйстве и логистике в уходящем году не изменилась.

По данным HeadHunter, отраслью с самыми высокими средними зарплатами стал традиционно нефтегазовый сектор. Средняя зарплата тут 128 тысяч рублей. На втором месте - работники, занятые научными исследованиями и разработкой медицинских препаратов. А также консалтингом и разработкой программного обеспечения – от 100 тысяч рублей. Чуть меньше получали агенты по недвижимости (91–100 тысяч), специалисты в области девелопмента и IT-консалтинга (81–90 тысяч). Самой низкооплачиваемой сферой в 2017 году стало сельское хозяйство. Тут средняя зарплата – 26 тысяч рублей.

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