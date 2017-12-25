2017-12-25T18:40:54+03:00
Звезды

Супруг Ларисы Долиной отказался отмечать Новый год вместе с семьей

Певица с дочерью и внучкой улетит в Майями, а муж останется в Москве
Ольга АНТОНОВА
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Илья Спицын отказался ехать в путешествие, поскольку накопилось много дел в столицеИлья Спицын отказался ехать в путешествие, поскольку накопилось много дел в столицеФото: Евгения ГУСЕВА
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Лариса Долина каждый Новый год улетает в Майями, где несколько лет назад даже купила квартиру. Не станет исключением и наступающий 2018 год. Но елку певица вместе с дочерью и внучкой нарядит, несмотря на 25 градусов жары за окном. Традиция, все же! Загадают все члены звездной семьи и желания. Правда, вот супруга певицы рядом с ней в праздники не будет. Он будет отмечать Новый год в Москве. Илья Спицын отказался ехать в путешествие, поскольку накопилось много дел в столице. Разумеется, сразу же пошли слухи о том, что артистка рассталась с мужем, но она сразу отметила, что это не так. По словам певицы, все эти разговоры — просто сплетни злопыхателей. Долина заверила, что в ее доме царит настоящая гармония, об этом она сообщила корреспондентам передачи «Ты не поверишь!» телеканала НТВ. Однако отсутствие мужа не помешает артистке хорошо провести праздничные каникулы. Она запланировала не только посетить с дочерью и внучкой Диснейленд, но и отправиться в круиз на лайнере. Ранее певица призналась, что это было ее давней мечтой, и теперь, когда внучка Саша достаточно подросла, она сможет ее осуществить.

Кстати, близкие не раз отмечали, что бабушка и внучка очень похожи. Помимо внешнего сходства, у них одинаковый вкус в искусстве, кино, кроме того, у Александры идеальный музыкальный слух. Собственно, некоторые предполагают, что это под влиянием внуки Долина недавно сделала себе новую татуировку – изображение кота на руки.

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