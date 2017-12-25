Астероид Фаэтон оказался гораздо крупнее

25 Дек. 19:15 2017-12-25T19:24:05+03:00

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16 декабря 2017 года рядом с Землей пролетел потенциально опасный (potentially hazardous) астероид Фаэтон, несущий, как считают в NASA, угрозу столкновения. От нас до него было 10 миллионов 173 тысячи километров. Это примерно 26 раз дальше, чем до Луны — вроде бы далеко, но по астрономическим меркам, очень близко.

Астрономы следили за движением Фаэтона с помощью самого мощного наземного радара обсерватории Аресибо в Пуэрто Рико (Puerto Rico, Arecibo Observatory Planetary Radar). И в итоге получили детальное изображение этого небесного тела, уточнили его размеры. О чем NASA оповестило на своем сайте.

Фэтон снят в разных ракурсах.

По форме астероид напоминает изъеденное оспой перепелиное яйцо. Считалось, что в поперечнике оно 5 километров. Оказалось, что гораздо крупнее — 6 километров. Не дай бог, врежется в Землю. В прошлый раз — примерно 66 миллионов лет назад — удар чуть более крупной глыбы погубил динозавров. А нам достаточно будет и меньшей. То есть, Фаэтона.

Орбита Фаэтона.

КСТАТИ

Как страшно жить

Фаэтон — один из крупнейших околоземных астероидов. Пока он пролетает мимо, хотя регулярно пересекает орбиту Земли — примерно раз в полтора года. Из расчетов следует, что и в обозримом будущем астероид не должен угодить в нашу планету. Но сближаться с ней еще теснее, чем ныне, он будет. 14 декабря 2093 года Фаэтон окажется менее, чем в 3 миллионах километрах. Если траектория его движения к этому времени не изменится. А она может. Есть такие опасения.

Фаэтон был открыт в 1983 году. Вскоре астрономы смекнули, что его орбита совпадает с орбитой метеорного потока Геминиды. Астероид подлетает к Земле почти одновременно с ним — то чуть раньше, то чуть позднее. Вот и нынче Фаэтон прилетел 16 декабря, а метеоры сыпались с 7 по 17 декабря.

Ученые предположили: раз Фаэтон и Геминиды столь тесно связаны, то камни, которые метеорами и метеоритами падают в декабре с неба, скорее всего, сам астероид и просыпал.

В НАСА считают наиболее вероятным, что Фаэтон когда-то был кометой. Периодически пролетал рядом с Солнцем, нагревался и выстреливал в разные стороны струи пара и газа, насыщенные пылью и камнями. Такое с кометами часто бывает.

Постепенно летучие вещества исчезли с поверхности, обернувшись «мусором» - то есть, Геминидами. А комета превратилась в астероид.

В превращении, которое неизвестно когда произошло, и кроется главная опасность, казалось бы, безобидного Фаэтона. Не исключено, что он «вспомнит» свое кометное прошлое и снова начнет пускать реактивные струи, но уже за счет летучих веществ, находящихся под поверхностью.

По данным, которые НАСА получило со своего спутника STEREO-A, в 2009 году Фаэтон неожиданно стал ярче в 2 раза. Ученые полагают, что этот феномен свидетельствовал о выпущенной струе - мог резко испариться лед, присыпанный пылью.

Рано или поздно Солнце, прогреет и другие включения - льда или замерзших газов. Пар начнет мощно вырвется наружу. А вырываясь, сдвигать астероид с устоявшейся траектории. Может быть, в сторону Земли. И тогда теоретическая угроза станет реальной.