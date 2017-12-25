2017-12-25T19:45:23+03:00
Профессии будущего

В библиотеку Тимирязевки вернулась отреставрированная книга 1531 года

Вторую жизнь раритетному трактату Себастьяна Мюнстера подарили реставраторы РГГУ
Ксения БОГДАНОВА
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Книга, напечатанная в 1531 году, спустя три века попала в библиотеку Петровской сельхозакадемии и дожила до наших дней. Фото: timacad.ruКнига, напечатанная в 1531 году, спустя три века попала в библиотеку Петровской сельхозакадемии и дожила до наших дней. Фото: timacad.ru
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Центральная научная библиотека имени Н.И. Железнова может похвастаться немалым числом редких изданий. Накануне Нового года некоторые из них обрели вторую жизнь: в библиотеку после реставрации вернулись старинные книги и карты. Раритеты обновили в реставрационной мастерской Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ).

Особо ценный экземпляр, прошедший через руки реставраторов - прижизненное издание трактата Себастьяна Мюнстера. Книга, напечатанная в 1531 году, спустя три века попала в библиотеку Петровской сельхозакадемии и дожила до наших дней. Палеотип (то есть издание, увидевшее свет с 1500 по 1550 годы) хранится в фонде Отдела редких книг и рукописей библиотеки и иногда демонстрируется на выставках. Время не пощадило старинный фолиант: книга осталась без обложки и практически рассыпалась. Теперь у трактата об устройстве солнечных часов появился красивый кожаный переплет, и она вернулась в Музей книги Тимирязевки.

Теперь у трактата об устройстве солнечных часов появился красивый кожаный переплет, и она вернулась в Музей книги Тимирязевки. Фото: timacad.ru

Теперь у трактата об устройстве солнечных часов появился красивый кожаный переплет, и она вернулась в Музей книги Тимирязевки. Фото: timacad.ru

Себастьян Мюнстер — один из известнейших ученых Средних веков. Хранящаяся в Тимирязевской академии книга Мюнстера «Устройство разных видов солнечных часов» рассказывает о старинных часовых механизмах и способах определения времени. Ученый был признанным знатоком астрономии и географии. Он перевел с древних языков — латыни и греческого — на немецкий немало старинных трудов, в том числе восьмитомное издание «Географии» Птолемея. Самым известным трудом Мюнстера стала его книга «Всеобщая Космография», изданная в 1544 году.

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