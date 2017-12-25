Зоозащитники предупреждают: В год Собаки псов сперва будут дарить, а потом выбрасывать

25 Дек. 19:52 2017-12-25T19:59:41+03:00

- Вам - праздник, а мне потом - в клетку? Фото: Иван ВИСЛОВ

Каких животных в этом году чаще других будут выбрасывать на улицу, подскажет... восточный гороскоп

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Все просто. Вот, например, 2013-й был годом Змеи. Многие москвичи, чтобы соригинальничать, на Новый год для подарков скупали в зоомагазинах удавов, полозов и прочих ужей. Но скоро одаренный человек понимал, что держать дома змею ему как-то неинтересно. И решал от нее избавиться. Причем самым простым способом - выпускал недалеко от дома в траву. В итоге эмчеэсникам и сотрудникам Департамента природопользования после звонков напуганных граждан приходилось отлавливать экзотических тварей прямо во дворах. Пик выпал на лето 2014 года. Тогда за пару месяцев поймали около двухсот «гадов ползучих».

ПОДАРОК, КОТОРЫЙ НЕ НУЖЕН

- Большинство диких и экзотических животных, которые к нам попадают, - из серии подарков, оказавшихся ненужными, - объяснил «КП» директор центра передержки животных «Простар Плюс» Виталий Ратнер.

С такой же проблемой зоозащитники сталкивались, например, в 2007 году - это был год Свиньи, в Москве ловили бездомных мини-пигов, а в 2011-м - кроликов.

На наступающий 2018-й по китайскому 12-летнему циклу выпадает год Собаки.

- Естественно, на Новый год многие будут дарить щенков. И не только плюшевых, но и живых, - говорит вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев. - Совершенно очевидно, что число оставленных на улице собак из-за этого вырастет. Это все очень печально. Поэтому я бы призвал не выбирать в качестве подарка собаку. Только если вы уверены, что человек к этому готов, у него есть такое желание.

В ЗОНЕ РИСКА - ШПИЦЫ И ЧИХУАХУА

Специалисты считают, что определенной гарантией может быть цена собаки. Если пес стоит дорого, то даритель как минимум должен убедиться, что его подарок нужен.

Ведь щенки какого-нибудь крутого производителя с кучей международных медалей и 100 тысяч рублей могут стоить, и больше.

Но в интернете (стоит залезть на тот же Авито) за 2 - 5 тысяч рублей можно присмотреть себе чихуахуа, шпица, японского хина. Маленькие, хорошенькие, милые. Понятно, что без документов и, скорее всего, нечистокровные. Вот эти бедолаги и находятся в самой большой зоне риска.

Хотя у зоозащитников полно историй, когда на улице оказываются даже самые супер-пупер-породистые пушистики.

- Ситуации разные бывают, - рассказывает владелица зоогостиницы с приютом для собак Полина Архипова. - В молодых семьях от питомцев стараются избавиться после того, как появляются дети. И это еще хорошо, если человек сам ищет, куда пристроить. Но бывают и печальки. Отвозят подальше от дома и бросают. Однажды мы с мужем нашли брошенного на остановке лабрадора. По клейму вышли на питомник, где его купили щенком. Там нам дали адрес владельца. Приехали. Оказалось, хозяин недавно умер. А родственникам пес не нужен. Они отвезли его на 30 километров в Подмосковье, чтобы не вернулся, и просто оставили на обочине.

Центры передержки в Москве и Подмосковье и без года Собаки, мягко говоря, не пустуют.

- Ежегодно мы пристраиваем в хорошие руки около 150 собак, - рассказывает Ирина Цибизова, волонтер приюта для бездомных собак САО Москвы (он находится в Куркине). - Но каждую неделю привозят новых. И общее число не уменьшается, а только растет. Мы с коллегами тоже думаем, что на Новый год начнут дарить еще больше собак. А потом многие из них окажутся на улице... Но все-таки хочется верить в лучшее. Мы надеемся, что в год Собаки люди проявят благородство - и те, кто хочет завести пушистого друга, просто возьмут щенка или взрослого пса из приюта.

КСТАТИ

Что делать, если вы нашли бездомную бродяжку?

Муниципальные приюты для животных есть во многих столичных районах и во всех округах. Узнать контакты ближайшего к вам можно по телефону городской информационной службы 8 (495) 777-77-77.

ШКУРНЫЙ ВОПРОС

Станут ли щенки дороже?

А не возникнет ли в год Собаки на терьеров, овчарок и прочую милоту дополнительного спроса, а следом - не поднимутся ли на них цены?

- Не думаю, - говорит официальный российский заводчик породы акита-ину (именно такой породы был знаменитый Хатико) Мария Спирц. - Цены на породистых собак и сейчас довольно высокие. Например, наши щенки стоят от 50 тысяч рублей. Щенки почти всегда есть, но я бы не сказала, что за ними выстраивалась очередь. Думаю, на рынке сохранится прежний порядок цен - без оглядок на китайский гороскоп.

В ТЕМУ

Дарить ли на Новый год щенка

И как подготовиться к появлению собаки в доме, если решились на «живой подарок»

Каждый Год Собаки становится испытанием для четвероногих друзей. Чем ближе праздник, тем больше людей начинают интересоваться щенками, каждый день публикуется масса объявлений о продажах на местных ресурсах, появляются недобросовестные заводчики и мошенники. Родители вспоминают, что ребенок когда-то просил щеночка и самое лучшее время для подарка наступило - собака, как символ года, должна принести в семью радость и счастье. Она, конечно, принесет, если завести ее не в соответствии с датами календаря, а серьезно подготовившись. (подробности)