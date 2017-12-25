Венсан Кассель расстался с 20-летней возлюбленной

25 Дек. 19:59 2017-12-25T22:32:40+03:00

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Вы знаете, несмотря на большую разницу в возрасте, 20-летней красавице модели Тине Кунаки завидовала половина земного шара. По крайней мере, женская половина точно. Ведь из множества красавиц, при этом имея в бывших женах Монику Беллуччи, французский актер Венсан Кассель выбрал именно ее. Пара была вместе два года и, кажется, чувствовала себя абсолютно счастлива. Венсан и Тина проводили вместе отпуска, устраивали свидания в разных европейских городах, и даже подумывали о свадьбе. А потом раз! – и отписались друг от друга в инстаграме. Перестали видеть красавицу-модель и в квартире Венсана. Размолвка, ссора? Оказалось, все серьезнее: пара рассталась.

У причины разрыва нашлось имя: A$AP Rocky. Американский рэпер в компании которого Тину все чаще стали видеть в Нью-Йорке. Говорят, звездная пара уже подумывает о том, чтобы снять квартиру на Манхеттене. А Венсан? Его уже видели в Сан-Себастьяне на ужине с другой.

Напомним, что Венсан и Тина познакомились во время отдыха на Ибице. Как утверждала модель, она долгое время не знала, что встречается с актером, так как выросла на ферме и в детстве никогда не ходила в кино. Венсан покорил ее своей мужской харизмой и обаянием, и только позже она узнала, что он звезда.