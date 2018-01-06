В Израиле толстых ежиков посадили на диету

6 Янв. 2018 2018-01-06T15:56:52+03:00

Располневшие ежики пока содержатся в зоопарке Рамат-Ган, после похудения их выпустят на волю Фото: REUTERS

По мнению зоозащитников, к лишнему весу ежиков привело то, что многие люди оставляют на улице корм для бездомных кошек [видео]

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В Израиле десять толстых ежей посадили на строгую диету, а также заставили заниматься физическими упражнениями.

Тревогу забили местные зоозащитники, которые заметили сильно располневших животных. По мнению специалистов, к лишнему весу ежиков привело то, что многие люди оставляют на улице корм для бездомных кошек.

«Многие люди оставляют возле дома корма для бездомных кошек, что, конечно, хорошо, но... проблема в том, что есть и другие дикие животные, которые это едят», — рассказала одна из активистов Бекка Рифкин.

Одному из взрослых самцов удалось похудеть на 120 граммовФото: REUTERS

Так, два месяца назад нашли нескольких взрослых ежей, один из которых весил 1600 граммов — это почти в два раза больше нормы для взрослого самца. Благодаря диете и занятиям ему удалось "сбросить" 120 граммов.

В настоящее время ежиков поместили в израильский зоопарк Рамат-Ган. После того прохождения диеты, когда им удастся сбросить лишний вес, их вернут в привычную среду обитания, передает агентство Reuters.