В Израиле толстых ежиков посадили на диету
В Израиле десять толстых ежей посадили на строгую диету, а также заставили заниматься физическими упражнениями.
Тревогу забили местные зоозащитники, которые заметили сильно располневших животных. По мнению специалистов, к лишнему весу ежиков привело то, что многие люди оставляют на улице корм для бездомных кошек.
«Многие люди оставляют возле дома корма для бездомных кошек, что, конечно, хорошо, но... проблема в том, что есть и другие дикие животные, которые это едят», — рассказала одна из активистов Бекка Рифкин.
Одному из взрослых самцов удалось похудеть на 120 граммовФото: REUTERS
Так, два месяца назад нашли нескольких взрослых ежей, один из которых весил 1600 граммов — это почти в два раза больше нормы для взрослого самца. Благодаря диете и занятиям ему удалось "сбросить" 120 граммов.
В настоящее время ежиков поместили в израильский зоопарк Рамат-Ган. После того прохождения диеты, когда им удастся сбросить лишний вес, их вернут в привычную среду обитания, передает агентство Reuters.
Объевшихся жирных ежиков посадили на диету.