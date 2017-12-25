2017-12-25T16:36:39+03:00
В мире

Американский генерал Роберт Неллер — норвежским солдатам: «Готовьтесь к большой заварушке»

Кому хотят противостоять бойцы НАТО у границ России
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia
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Американский генерал Роберт Неллео. ФОТО AP/EAST NEWSАмериканский генерал Роберт Неллео. ФОТО AP/EAST NEWS
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Выступая перед натовскими военнослужащими в Норвегии, командир Корпуса морской пехоты США, генерал Роберт Неллер посулил им «большую заварушку» в самом скором времени:

— Был бы рад ошибаться, но на подходе война. И вы все — участники противостояния, информационного и политического, — сообщил Неллер, накануне Рождества объезжая расквартированные под Тронхеймом батальоны американских морпехов и норвежских национальных гвардейцев.

Не отставал и другой участник этой «политинформации», сержант-майор (офицерское звание в армии США) Корпуса морпехов Рональд Грин:

— Они (враги — Ред.) наблюдают за вами, как и вы за ними. У нас здесь триста морских пехотинцев, но мы можем в одну ночь нарастить их состав до трёх тысяч.

Кто же этот загадочный противник, которому должны противостоять американские спецназовцы и норвежские горные стрелки? В беседе с журналистами натовским военным во избежание дипломатических скандалов запрещено говорить слово «Россия». Не произнесли его заморские офицеры и сейчас. Однако дали понять: «Им (врагам — Ред.) не нравится, что мы стоим против них». Учитывая, что Норвегия имеет общую границу с РФ — намёк более чем прозрачный.

— Военная служба в королевстве обязательна, но молодые люди могут выбирать себе армейское подразделение. И самый большой конкурс — в отдел военных переводчиков, куда отбирают только самых умных и физически крепких. Так вот, там учат трём языкам: русскому, арабскому и китайскому. Это ответ на вопрос, кого Осло и Брюссель (где находится штаб-квартира НАТО) считают своими вероятными противниками, — комментирует ректор Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН), кандидат исторических наук, специалист по Норвегии Денис Фомин-Нилов. — В уставе НАТО сказано, что для военных действий против какого-либо противника нужно согласие всех 30 стран-членов альянса. А вот если враг атакует первым, то командование НАТО может ответить сразу, ни с кем не советуясь. И сейчас, в эпоху фейковых новостей, изобразить такую «угрозу» не составит труда. Вспомните нападение Запада на Ирак в 2003 году под предлогом так и не найденного «химического оружия Саддама Хусейна».

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