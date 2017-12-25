Пранкеры проверили: Украину не хотят принимать в НАТО

25 Дек. 18:45 2017-12-26T01:06:19+03:00

Пранкеры пожаловались, что проводить на Украине референдум о членстве в НАТО боязно, и узнали истинное мнение натовцев на этот счет Фото: Иван МАКЕЕВ

Изменить размер текста: A A

На сей раз жертвой вышедших на международный уровень телефонных шутников Вована и Лексуса (Владимира Кузнецова и Алексея Столярова) стал президент Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли. От имени спикера Верховной Рады Андрея Парубия пранкеры пожаловались, что проводить на Украине референдум о членстве в НАТО боязно, и узнали истинное мнение натовцев на этот счет. «КП» приводит наиболее интересные фрагменты их беседы:

Пранкер: На законодательном уровне мы обязаны провести референдум. Однако у нас большие риски. Риски того, что мы можем не получить необходимое большинство для вступления в НАТО.

Алли: Какие вопросы будут задаваться?

Пранкер: Согласны ли вы с тем, что Украина может стать государством – членом блока НАТО.

Алли: Как я понимаю, это очень тонкий, сложный вопрос.

Пранкер: Абсолютно тонкий, но президент на этом настаивает. Хотелось бы понять, что будет в случае провала референдума?

Алли: Сейчас от некоторых стран НАТО идет критика касательно вашего возможного присоединения к альянсу, поскольку многие страны – члены НАТО считают, что сейчас слишком рано инициировать весь процесс запуска, и поэтому не все поддерживают ускорение вашего плана. Второй момент: референдум очень важен, но также важно и выполнение Минских соглашений. Поэтому эти два процесса и подготовка к ним должны идти параллельно, ведь от того, насколько успешным будет выполнение Минских договоренностей, и зависит настроение стран-членов.

Пранкер: Президент просит, чтобы мы быстрее запускали процесс референдума и вступления в НАТО. Я общался не так давно с генеральным секретарем НАТО, и он сказал, что пока что не видит Украину членом НАТО, и нам показалось, что генеральный секретарь недооценивает наши возможности. Я считаю, что сейчас Украина вполне готова стать членом НАТО. У нас почти все готово, за исключением одного – у нас война на Украине, но мы можем ее выиграть.

Алли: Очень важно, какой вопрос вы задаете в рамках референдума. Если вы задаете вопрос о том, что мы хотим инициировать скорейшее вступление в НАТО, то здесь могут быть, конечно, разочаровывающие результаты. А если вы ставите вопрос, что мы хотим запустить процедуру, чтобы в будущем, возможно, рассмотреть вступление в НАТО, то это будет правильно. Поскольку здесь уже не будет такой серьезной провокации по отношению к России, а ведь именно этого опасаются некоторые страны – члены НАТО.

P.S. На прощание «Парубий» с издевкой предупредил собеседника о новом «психологическом оружии» России - видеоклипе с 25-м кадром под названием «Как поднять бабла» и опасной книге «Вован и Лексус, или По ком звонит телефон». Алли пообещал передать тревожную информацию генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.