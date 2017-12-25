На фестивале в "Манеже" встретились "Добрые люди"

25 Дек. 19:07 2017-12-25T19:07:29+03:00

Десять дней в самом центре столицы говорили о том, как каждый из нас может изменить жизнь в стране к лучшему

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Как полностью изменить отношение общества и государства к инвалидам? Что такое "экологичный образ жизни" и как сделать бережное отношение к природе нашей повседневной привычкой?

На эти и многие другие вопросы искали ответ на фестивале гражданских инициатив "Добрые люди", который завершился сегодня, 25 декабря, в "Манеже".

Цель фестиваля, организованного Общественной палатой РФ, - рассказать о самых успешных социальных проектах, о ярких и талантливых согражданах, которые меняют этот мир, и заинтересовать в волонтерской и благотворительной работе как можно больше россиян.

— Каждый, кто заходил в предпраздничные дни в Манеж, знакомился с многочисленными проектами, созданными общественниками, некоммерческими организациями при поддержке Общественной палаты РФ. Надеемся, что благодаря фестивалю таких добрых людей стало чуть больше, - отметила председатель Комиссии ОП РФ по социальной политике Наталья Починок.

Каждый день фестиваля был посвящен особой проблеме Фото: пресс-служба Общественной палаты РФ

Десять дней в здании "Манежа" шли выставки, лекции, дискуссии и мастер-классы. Фестиваль посетили более 6 тысяч человек, здесь выступили более сотни экспертов.

Каждый день фестиваля был посвящен одной теме или проблеме. На дне экологии речь шла о простых шагах, которые доступны каждому — экопривычках, которые может и должен привить себе современный человек. О том, как создать музей своего района и почему будущее города зависит от самых горожан, говорили во время Дня развития городских сообществ. Целый день выделили для тех, кто создает социальную рекламу - а значит вдохновляет и мотивирует миллионы людей на добрые дела.

Один день на фестивале полностью посвятили развитию добровольческого движения. Он начался с начался с кейс-игры «Послы Победы». Ее участники боролись за право войти вне конкурса в число 200 волонтеров празднования 75-летия победы в Сталинградской битве. И его получили два участника фестиваля "Добрые люди".

На фестивале прошла кейс-игра «Послы Победы» Фото: пресс-служба Общественной палаты РФ

В этот же день каждый, кто пришел в "Манеж", мог поучаствовать в мастер-классе проекта «Волонтерство „Абилимпикс“» и узнать, чем он может помочь людям с ограниченными способностями, и как лучше оказать эту помощь. К примеру, инвалида по зрению нельзя брать за руку, а нужно только предлагать ее. При общении со слабослышащим ни в коем случае нельзя кричать - лицо у вас при этом станет злым, а глухой человек не поймет, почему вы на него сердитесь. А у инвалида-колясочника всегда стоит уточнять: нужна ли ему помощь с коляской, и какая именно. Но самое главное - это показать участие, доброту и искреннее желание помочь.

О том, как помочь людям с инвалидностью, говорили и в завершающий день фестиваля.

- Инвалидность — это не проблема отдельных категорий, доступной среды и тому подобного. Это проблема всей социальной политики страны. В том, чтобы ее изменить, очень важна наша активность, — отметила заместитель председателя Комиссии ОП РФ по социальной политике Екатерина Курбангалеева.

Первая же проблема, с которой сталкиваются инвалиды в нашей стране - получение такого статуса. Эксперты на форуме говорили: «Чтобы получить статус инвалида, нужно иметь недюжинное здоровье». Сейчас люди с ограниченными возможностями и подорванным здоровьем вынуждены самостоятельно собирать справки и формы - причем не только для медицинского освидетельствования, но и переосвидетельствования. О необходимости введения реально работающей службы "одного окна" и отказа в ряде случаев от повторного переосвидетельствования инвалидов и шла речь в здании "Манежа".

Завершился фестиваль инклюзивным спектаклем "Чайка". Постановка - результат сотрудничества Школы-студии МХАТ и благотворительного фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». На сцену одновременно вышли и актеры с инвалидностью, и профессиональные актеры без особенностей. Доказывая еще раз, что между нами нет и не должно быть различий.