К концу века удушающая влажная жара окутает половину мира

25 Дек. 19:15 2017-12-25T19:55:25+03:00

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Исследователи из США изучили как поменяется частота «влажной жары» в различных регионах мира в XXI веке. По их прогнозам к концу столетия многие страны будут охвачены ею основную часть года. Считается, что пребывание при температуре выше 32 по Цельсию при стопроцентной влажности является вредным для организма человека. Соответствующая статья опубликована в Environmental Research Letters.

В последние полвека метеорологические рекорды постоянно обновляются (только в Москве и только в 2017 году это произошло неоднократно), однако до сих пор при оценке их эффекта на будущее человечества не учитывался такой важный фактор, как влажность. Между тем, рост среднегодовой температуре на планете на один градус ведет к росту испарения на несколько процентов. Поскольку 2/3 планеты покрыты водой, от этого растет и количество осадков, а также средняя влажность воздуха.

Авторы новой работы решили смоделировать, как изменится эта влажность в регионах, которым угрожает повышение температур. Оказалось, что возникнет целый ряд территорий, в которых влажность будет сочетаться с температурой в 32-25 градусов по Цельсию основную часть года, в ряде случаев — более 300 дней в году. Среди таких регионов — Индонезия, Конго, север Южной Америки, а также Индокитай и часть южного Китая и западной Индии.

Довольно неожиданным оказалось то, что, согласно карте, имеющейся в статье, влажная жара установится и там, где сейчас находятся пустыни и полупустыни — например, в Сахеле, на юге Сахары, в части Мексики. Это означает, что местному климату и животному миру придется претерпеть быстрое преобразование из пустынного во влажный тропический. Кроме того, ни одна из стран умеренного климата от такого явления серьезно не пострадает.

Карта, показывающая расширение регионов с доминирующей в течение года влажной и удушливой жарой

Авторы резонно отмечают, что при большой влажности высокие температуры переносятся значительно тяжелее, чем при низкой. По их мнению, рост длительности влажной жары в указанных районах будет представлять серьезную угрозу здоровью местного населения. В то же время они не останавливаются на том, насколько типичной влажная погода станет для северных стран. Напомним, мороз при повышенной влажности (как в Мурманске или, в меньшей степени в Санкт-Петербурге) также воспринимается значительно тяжелее, чем в сухом воздухе.