2017-12-25T20:48:31+03:00
Спорт

Виталий Мутко оставил РФС. Он приостановил свое президентство на полгода

Возглавлять главную футбольную организацию страны будет ее гендиректор Александр Алаев
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Виталий Мутко.Виталий Мутко.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В понедельник, 25 декабря, в Москве состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза. На нем было сделано сенсационное и в целом ожидаемое, исходя из слухов, заявление.

Виталий Мутко, который возглавлял РФС с 2 сентября 2015 года, объявил о приостановлении своей работы на данном посту, сообщает ТАСС. В 2016 году, к слову, Мутко был переизбран на официальный четырехлетний срок. И его полномочия на данный момент формально еще не истекли. Теперь же на те полгода, что Мутко будет вне Российского футбольного союза, возглавлять организацию будет гендиректор РФС - Александр Алаев.

Отметим, что ранее появились слухи, что Виталия Мутко на посту должен сменить гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин. Однако они сегодня не подтвердились. Виталий Мутко впервые возглавил РФС в 2005 году, и проработал на этой должности четыре года. В то же время он занимал ряд должностей в ФИФА и УЕФА.

СПРАВКА "КП"

Виталий Мутко родился 8 декабря 1958 года. Зампред правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики.

С 2005 по 2009 годы президент РФС, вновь был избран на эту должность в 2015 году. В декабре 2017 года приостановил свою деятельность на полгода.

Занимал должность министра спорта, туризма и молодежной политики с 2008 по 2012 годы, министра спорта России с 2012 по 2016 годы.

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