МЧС России - одно из самых эффективных ведомств в стране
Второй год подряд МЧС России занимает лидирующие позиции в рейтинге эффективности отечественных силовых ведомств
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Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
По данным социологов, 27% россиян «хорошо знают» о деятельности МЧС России, а 70% «слышали» о ней. А 92% россиян уверены, что чрезвычайное ведомство справляется со своей работой. Опережает его - всего на 1% - Минобороны. На третьем месте - МВД.
Кстати, в 2016 году Минобороны, МЧС и Россельхознадзор возглавили рейтинг открытости органов федеральной власти.