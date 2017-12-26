2017-12-26T02:23:53+03:00
Спасатель

МЧС России - одно из самых эффективных ведомств в стране

Второй год подряд МЧС России занимает лидирующие позиции в рейтинге эффективности отечественных силовых ведомств
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Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

По данным социологов, 27% россиян «хорошо знают» о деятельности МЧС России, а 70% «слышали» о ней. А 92% россиян уверены, что чрезвычайное ведомство справляется со своей работой. Опережает его - всего на 1% - Минобороны. На третьем месте - МВД.

Кстати, в 2016 году Минобороны, МЧС и Россельхознадзор возглавили рейтинг открытости органов федеральной власти.

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