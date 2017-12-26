Беспрецедентная соцподдержка в чрезвычайном ведомстве

СЕГОДНЯ 01:00 2017-12-26T02:26:03+03:00

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На совещании отмечалось, что в этом году около 2 тысяч многодетных семей сотрудников ведомства, воспитывающих 4 и более детей, получили материальную помощь в размере 100 тысяч рублей, свыше 3 тыс. оказана адресная конкретная помощь. Одной из мер социальной поддержки сотрудников является медицинское обслуживание. Кроме того, зафиксирован рост заработной платы по сравнению с 2016 годом.

- В 2017 году в МЧС России приняты беспрецедентные меры по повышению заработной платы, денежного довольствия для сотрудников и военнослужащих, в том числе за счет премирования личного состава. Вопросы социальной справедливости, доведения выделенных средств в полном объеме до каждого сотрудника МЧС России всегда остаются на жестком контроле, - отметил глава Владимир Пучков. - МЧС продолжает свое динамичное развитие на основе мощного тренда - обеспечение социальной защищенности личного состава. Потому что самое наше главное достояние - это люди, специалисты, профессионалы своего дела.