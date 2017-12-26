Крещение огнем

СЕГОДНЯ 01:00 2017-12-26T07:06:56+03:00

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Жительница села Новый Буян Наталья Воробьева с ужасом вспоминает события ночи 27 апреля. У нее четверо детей: Алине 8 лет, Дане - 5, а близнецам Саше и Денису - год и 8 месяцев.

- Мы тогда жили в Самаре, на восьмом этаже. В тот день около восьми часов утра я подошла к окну и заметила суету, из дома выходили толпой люди. Поняла, что ЧП, потом услышала, что пожар, начала быстро собирать детей…

Отдал свою кислородную маску

Огонь поднимался с первых этажей вверх. Черный едкий дым проник в квартиры.

- Старших детей - Алину и Даню - вывела на улицу моя племянница, мы с мамой взяли на руки близнецов, - вспоминает Наталья. - Мама с Сашей на руках спустились раньше меня, но уже тогда дым был на четвертом этаже. А когда мы с Дениской вышли, дым был уже на шестом этаже, я стала задыхаться, испугалась. Кричу - никого нет. Плакать начала. Побоялась, что ребенок задохнется. Я не за себя боялась, а за него. И тут из дыма появилась фигура пожарного.

Это был Александр Мордвов - старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения и проведения аварийно- спасательных работ 3-го отряда Федеральной противопожарной службы по Самарской области.

На первом этаже женщина потеряла сознание - надышалась гари и очень испугалась за близких. Александр передал ее коллегам, а сам бросился с ребенком к ближайшей машине «Скорой».

- Я очень переживал. Мой товарищ однажды вытащил уже хрипящего ребенка из пожара, но медики не смогли его спасти, этот случай врезался мне в память. Когда я нес Дениску, услышал, что он захрипел, меня в пот бросило, - Александр даже спустя полгода волнуется, вспоминая подробности. - Свою маску я отдал матери близнецов, она уже еле держалась на ногах. Сам бежал, задержав дыхание, с 7-го этажа. Дым был такой, что пара вдохов - и теряешь сознание. Потом я смотрел, как откачивают Дениску, когда он задышал, я тоже не сдержал слезы. Он был маленький, сантиметров 70 ростом, через четыре дня ему исполнился годик… Из подъезда в итоге вышли все пятеро.

Вскоре Наталья вместе с детьми уехала жить в село Новый Буян, но спасителя своего не забыла - позвонила в диспетчерскую: «Как найти пожарного в красном шлеме?»

- У меня у единственного в Самаре был красный шлем, поэтому нашли меня быстро, - смеется Александр.

Наталья написала в ГУ МЧС России по Самарской области благодарность Александру и попросила представить его к награде. Но мужчина уже получил другую награду - стал крестным отцом спасенных близнецов.

- Даже не сомневался ни секунды. Семья нуждается в помощи, как отказать? У меня, по сути, и выбора не было, - улыбается пожарный.

Другой подвиг

Александр Мордвов - потомственный пожарный, пошел по стопам отца и дяди. Этот подвиг не первый. В 2014 году спас 12 человек. Тогда у него был выходной. В шесть утра загорелась квартира в соседнем доме. Пожарный побежал туда в домашнем трико и майке. Зашел в подъезд задымленной хрущевки. Люди оставались на пятом этаже. Тогда Александр попросил приставить автолестницу к окну горящей квартиры. Вместе с водителем через окно вытащили 9 взрослых и 3 детей.

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ:

Достали с Эльбруса

10 мая в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике поступил сигнал о том, что на Эльбрусе заблудился альпинист Игорь Руновский. Спортсмен накануне зарегистрировал свой маршрут и совершал одиночное восхождение, однако из-за непогоды сбился с маршрута.

На место происшествия выдвинулась дежурная группа спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

Операция осложнялась тем, что наступила ночь, поднялась метель, температура упала до минус 25 градусов. Но, несмотря на все трудности, альпиниста нашли около полуночи и оказали первую помощь. В 1.30 спасатели эвакуировали Игоря со склона в поселок Терскол.

- Спасатели из Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда отыскали меня на высоте 4100 м - в сильнейшем буране, на Ледовом плато, покрытом трещинами. Эти смелые парни во главе с руководителем поисково-спасательных работ Русланом Шамприани обвязались страховкой и спустились ко мне, уже полумертвому. Растерли, оживили, пристегнули к себе, вынесли мое снаряжение, дотащили до аварийного ратрака. Быстро, но аккуратно спустили меня с высоты, накормили, высушили обледенелую одежду, устроили на ночлег под своим присмотром - рассказывает Игорь.

Виталий Григоров.

БЕЛГОРОД:

Откопал голыми руками

Мы уже рассказывали об этой истории, случившейся летом в Белгороде.

Виталий Григоров в свой выходной ехал по делам, когда увидел перевернувшийся набок грузовик с песком. Водителю удалось выбраться самостоятельно, а пассажира засыпало песком. Счет шел на секунды, так как пострадавший мог задохнуться.

Виталий не раздумывая бросился на помощь. Первым делом отключил аккумулятор автомобиля, чтобы исключить возгорание. Затем, запрыгнув в измятую кабину, стал пытаться руками откопать человека.

Счет шел на минуты. Спасатель наконец смог освободить лицо пострадавшего, и тот стал дышать. Когда же большую часть песка удалось выгрести, оказалось, что несчастного зажало в кабине.

В этот момент примчался дежурный караул пожарно-спасательной части № 4 Белгорода и спасатели областного центра. Это были коллеги Виталия. Вместе они быстро освободили пострадавшего.

Если бы не смелость спасателя в течение первых минут, мужчина мог не выжить.

Спасители малышей - в полном составе. Фото: Пресс-служба МЧС России

ПЕРМЬ:

Ангелы-спасители в пожарной форме

- Когда мы прибыли на место пожара, было сильное задымление. И тут за оконным стеклом мелькнула детская макушка! - вспоминает сотрудник 23-го отряда Федеральной противопожарной службы Пермского края Владимир Лобашев. - На счету была каждая секунда. Мы ломом выбили стеклопакет. Первой увидели четырехлетнюю девочку, она без сознания лежала на кроватке. Малышка уже не дышала. И только своевременная первая помощь Константина Балуева вернула ее с того света. В дыму звено обнаружило и спасло полугодовалого малыша, 3-летнюю малышку, а затем 5-летнего мальчика.

Четверо детей до приезда «Скорой» находились в пожарном автомобиле, куда их принесли в своих куртках водители пожарных автомобилей. А личный состав тем временем потушил огонь.

Причиной пожара послужила детская шалость, один из ребят уже неоднократно, как пояснила позже сама мать, баловался спичками. Сейчас дети в больнице, но их здоровью ничего не угрожает.