2017-12-26T07:06:56+03:00
Спасатель

Самый сильный пожарный Европы

А стать чемпионом по пауэрлифтингу Дмитрию Нажде помогла работа
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Трижды победитель

- Да что там штанга, пожар тушить сложнее! Бывает, за смену на выездах до пяти кило сбрасываю - людей выносить, завалы разгребать, - рассказывает старший пожарный 1-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Дмитрий Нажда, недавно вернувшийся с Кубка Европы по пауэрлифтингу сразу с двумя медалями. Этот вид спорта еще называют силовым троеборьем, и суть его заключается в том, чтобы взять максимально тяжелый вес. На чемпионате среди силовых структур, который проходил в Москве, Дмитрий лучше всех выполнил жим лежа двумя способами. Взял вес в 250 и 185 кило. Дмитрий сражался в весовой категории до 100 килограммов. Сам же он весит 97. Таким образом, он стал трехкратным чемпионом Европы по пауэрлифтингу. Впервые почетный титул завоевал в 2015-м, с тех пор каждый год подтверждает звание. А в 2016 году стал еще и чемпионом мира в этом виде спорта.

Дима легко поднимает и пожарный гидрант (20 кг), и даже нашего корреспондента (54 кило). Фото: Варвара ДЫМ

Дима легко поднимает и пожарный гидрант (20 кг), и даже нашего корреспондента (54 кило).Фото: Варвара ДЫМ

Тренажерка своими руками

- Служба сил для соревнований придает? - спрашиваю у Димы, намекая на нелегкую работу пожарного.

- Она самая, - улыбается огнеборец и ведет меня к небольшому зданию при пожарной части. В особой комнате - штанги, гантели и несколько тренажеров.

- Вот занимаюсь тут после работы. - С гордостью оглядывает тренажерку Дмитрий. - Но зал еще до того появился, как я на службу в МЧС пришел. Ребята сами его оборудовали, не без помощи нашего начальства, конечно. Пожарному ведь себя в форме поддерживать надо - мы людям помогаем, от наших сил зависят их жизни. Все парни в части как на подбор - подтянутые, мускулистые. Но даже на их фоне Дмитрий Нажда заметно выделяется - настоящий богатырь: широкоплечий, накачанный. Легко колонку пожарную поднимет (а вес ее доходит до 20 кило) и спасательными ножницами ловко орудует - в них 14 кг чистого металла.

- Пожарные машины с места разве что не двигает еще, - улыбаются его коллеги по цеху.

Даже корреспондентку «КП» весом 54 кг Дмитрий без труда поднял вместе с той самой красной пожарной колонкой.

- Пушинки, - улыбнулся Дмитрий, держа на своих плечах столь ценный груз. Конечно, штанга, которую тягал на чемпионате Европы, в разы тяжелее.

О работе пожарного, о том, как эта служба опасна и трудна, Дмитрий рассказывает и своему 15-летнему сыну Никите. Парень мечтает быть похожим на отца - он тоже занимается спортом, только не пауэрлифтингом, а дзюдо, и планирует, как и батя, стать пожарным.

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