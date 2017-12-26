Геннадий Зюганов: Эффект Трампа России не грозит. А вот вариант Лукашенко вполне может быть

СЕГОДНЯ 11:45 2017-12-26T12:03:28+03:00

Лидер КПРФ случайно проговорился и раскрыл нашему корреспонденту все карты - почему он на самом деле вместо себя выдвинул Павла Грудинина

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- Геннадий Андреевич, наше с вами предыдущее интервью, в котором вы наконец честно признались, что являетесь российским Дэн Сяопином и что с Грудининым у вас - тандем, вызвал бурю откликов, нас с вами процитировали практически все крупные СМИ.

- Ну, Саш, вот видишь, какую рекламу мы с Павлом Николаевичем делаем тебе лично и всей вашей "Комсомолке"! Заметь - бесплатно! А ведь идет предвыборная кампания... (смеется)

- Постойте! Это мы вам - рекламу делаем! Наоборот - вы нам должны платить!

- Ну, вот, я с тобой - серьезно, а ты все сводишь к деньгам каким-то.

- Вы первый начали... Лучше скажите - вы не жалеете, что теперь все внимание с Зюганова переключилось на Грудинина?

- Разве? Да я об этом как-то не думаю. Поверь - я не настолько амбициозен, как ты считаешь. И меня, прежде всего, волнует судьба России.

- Грудинин стал теперь таким недоступным. Для журналистов. А вы как часто с ним общаетесь?

- Теперь, конечно, гораздо чаще, чем было. По три раза на день.

- Встречаетесь или созваниваетесь?

- И видимся, и звоним друг другу.

- Чем пристальнее мы присматриваемся к вашему потенциальному кандидату, тем больше убеждаемся в том, что Павел Николаевич-то с хитрецой!

- В смысле?

- Неужели вы сами не видите, что он - не совсем красный! Может, просто на время прикидывается...

- Послушай, ну что за ерунда? Главное - он умный человек. А, в принципе, мы все рождается коммунистами, коллективистами... Ты вот тоже с хитрецой. Только прикидывается, что - за нас. А сам членство в КПРФ не оформляешь, хотя и был членом КПСС, взносы вон не платишь...

- Денег нету. Грудинин же тоже не член вашей партии.

- Я же знаю, зачем ты мне все время звонишь. Хочешь планы все наши выведать. Подосланный ты (смеется).

- Это правда. А какие у вас планы?

- Вот так тебе сразу и сказал! Ага!

- Некоторые уже выдают такие прогнозы: мол, в России - с выдвижением Грудинина - может быть эффект Трампа. Вдруг вот выскочил и победил!

- Эффект Трампа России не грозит. А вот вариант Лукашенко вполне может быть. Он же фактически с должности директора совхоза вступил в предвыборную президентскую гонку и победил.

- Он депутатом уже был.

- Но совхоз-то свой, передовой тоже, не бросал при этом. Я, кстати, тогда активно его поддержал!

- Ах, вон оно что! У вас это, значит, - "дубль два". Вот откуда все взялось. Грудинин - это Лукашенко сегодня?

- Ну, ты особенно-то теперь не распространяйся насчет наших планов!

- Я в душе - честный коммунист. Ничего не могу вам обещать.

- Ну, давай, давай...

- А вы не боитесь, что Грудинин вас обманет - в случае победы не станет выполнять вашу программу?

- Он идет на выборы с программой народно-патриотических сил России и уже подписался под каждым ее пунктом.

- Ну, Геннадий Андреевич, взбодрили вы предвыборную кампанию. Вот вы даете!

- А мы всегда взбадривали наше общество, не только теперь. Ладно, Саш, все, пока - а то я опять тебе много лишнего наговорил. У нас же есть свои партийные тайны.

- Теперь - нет. Да, чуть не забыл... А если Грудинин вдруг победит, вы станете премьером, что ли?

- Но я же тебе растолковывал - я буду председателем Госсовета.

- При президенте Грудинине, что ли?

- Никто ни при ком! Это самостоятельный государственный орган. Будет... Все, пока, мне надо бежать.

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