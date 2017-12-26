Владимир Михайлов: «Я предотвращу распад России. Сделаю её свободным и суверенным государством»

26 Дек. 15:00 2017-12-26T16:04:20+03:00

Быть свободным и независимым важно не только для человека, но и для государства, уверен кандидат в Президенты РФ Владимир Михайлов

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Быть свободным и независимым важно не только для человека, но и для государства, уверен кандидат в Президенты РФ, заслуженный изобретатель России, промышленник, сделавший себя и свое дело, депутат Костромской областной Думы Владимир Михайлов.

- Владимир Викторович, о каком распаде России Вы говорите?

- У нас в России за последние годы перестали быть экономически самостоятельными некоторые регионы, которые без федеральной поддержки станут банкротами и не смогут выплачивать пенсии и другие социальные выплаты. Это - первый признак приближающегося развала России.

- Но президент Путин говорит, что Россия - одно из немногих суверенных и свободных государств. Это позволяет нам проводить самостоятельную и независимую от других стран политику. Разве это не так?

- Конечно не так. Россия в настоящее время не является свободным и, соответственно, суверенным государством. Ведь свобода - это отсутствие ограничений в жизненно необходимом. Но так как Россию могут ограничить в этом жизненно необходимом, она не может быть свободной.

Например, сегодня наша огромная страна не может обойтись без авиации, но мы не производим гражданских самолётов. Хотя Советский Союз был лидером гражданского авиастроения и производил каждый третий самолет в мире.

- Но у наших авиаперевозчиков есть все необходимые типы самолётов…

- Да это так, но нужно понимать, что сегодня все российские перевозчики используют самолёты двух производителей: американский «Боинг» и «Аэрбас», выпускаемый по кооперации несколькими странами Европы. А ведь эти страны входят в военно-политический блок НАТО, который был создан против СССР, Теперь он противостоит России. Так какая же мы свободная страна, если нас могут лишить авиации, без которой нам просто не обойтись.

- Вы считаете, что отсутствие собственного производства самолётов может лишить нас суверенитета?

- Конечно, ограничение в авиасообщении делает нас несвободными. И это касается не только авиации. Сегодня Россия не может обойтись без компьютеров, без легковых и грузовых автомобилей – ведь это для нас тоже является жизненно необходимым. Ну не на лошадях же нам ездить! А без компьютеров у нас остановится просто всё. Но их мы тоже не производим.

- Возможно, Вы правы, но можно объяснить, почему у нас сегодня отсутствуют эти производства: наши самолёты, автомобили и компьютеры были неконкурентоспособными. Разве не так?

- Никакого оправдания этому нет и быть не может. Ещё недавно мы производили все необходимые самолёты и автомобили, и даже были попытки организации производства компьютеров. Возможно, наши предприятия стали не соответствовать современным требованиям рынка. Но руководство страны вместо создания условий и оказания им помощи по модернизации и автоматизации просто поставило их в неконкурентные условия, в которых они не смогли выжить.

- Но в современном мире вовсе необязательно всё производить, ведь сегодня всё продаётся.

- Конечно, сегодня можно купить всё, но мы же говорим о том, что если государство не производит жизненно необходимое, то оно не может быть свободным и, соответственно, суверенным.

- А Вы можете привести примеры суверенных государств?

- Ещё недавно мы жили в таком государстве. Это был СССР. Сегодня - это Америка и страны Евросоюза, которые стараются производить всё. Стремительно догоняет эти страны Китай. Там сегодня строят самые скоростные железные дороги, испытывают уже вторую модель гражданского самолёта, а в дальнейшем планируют освоить производство всех типов самолётов.

А вот Россия, наоборот, разрушила все имеющиеся достижения в авиации и в других отраслях, где мы занимали лидирующие позиции, и ничего не предпринимает для их восстановления.

- Вы нарисовали очень грустную картину. Как же вы хотите сделать Россию свободной и суверенной?

- Первым делом я создам условия, чтобы в России началась технологическая революция. Я предоставлю максимальные преференции предприятиям, которые будут производить инновационную продукцию. Сделаю все необходимое для того, чтобы на наших предприятиях были востребованы учёные, изобретатели, инженеры, технологи, чтобы они не уезжали работать за границу, наоборот, вернулись те которые уже уехали.

Я поставлю цель перед всеми отраслями экономики догнать Америку, так как именно она является мировым лидером. Работа всей государственной власти будет направленна на создание условий для достижения этой цели. Мы совершим технологический прорыв.

Я реализую предложение, сделанное мной ещё в 1996 году, направлять деньги от таможенной пошлины в те отрасли, от которых она получена. И мы не завтра или послезавтра, а уже сегодня начнём возрождение производства в стране, чтобы поднять уровень жизни граждан России.

Только экономическое развитие страны позволит реализовать все законно установленные права и свободы гражданина и человека, предотвратить распад России, сделать её свободным и суверенным государством.