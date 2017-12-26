В Литве звезды на памятниках павшим солдатам приравняли к пропаганде коммунизма

26 Дек. 14:42 2017-12-26T16:06:06+03:00

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Не надо думать плохо про всю Литву - как показывает эта дикая история, адекватные люди в ней все-таки еще есть. Ну, например, неизвестный лесник в Швенченском районе - это он семь лет назад, еще в 2010-м, связался с поисковиками из организации «Забытые солдаты» и предупредил: в лесном массиве, там где проходит плановая вырубка леса, вот-вот может быть разрушена неизвестная могила с чудом сохранившейся табличкой на польском языке: «Здесь похоронены советские солдаты».

Успели, нашли, подняли из земли останки семерых: в июле 1944-го в тех местах наступал 275 гвардейский стрелковый полк 91-й гвардейской стрелковой дивизии. Каким-то чудом установили имена: пять русских, один таджик, от 20 лет до 44-х, все умерли от ран: Михаил Ячменов, Петр Федосеев, Иван Кадкин, Иван Шитый, Патта Сарсенов, Александр Левкин. Имя еще одного солдата установить не удалось.

Потом поисковики еще три года согласовывали место перезахоронения на Антакальнинском кладбище, где находится мемориал павшим при освобождении литовской столицы. В 2013-м организовали церемонию: и священник там был, и дипломаты, и полк почетного караула литовской армии. Установили надгробие - простой черный камень с перечнем фамилий и очертанием пятиконечной звезды. Все вроде бы логично: не свастику же там было рисовать и не «молнию», если в могиле советские солдаты?

Но тут общечеловеческая логика встретилась с литовской. И департамент культурного наследия при министерстве культуры Литовской Республики усмотрел в этом страшное нарушение. Прямо-таки советскую пропаганду! А в могиле четырех русских солдат, погибших при обороне Вильнюса еще в Первую мировую войну, в 1915-м, и перезахороненным теми же самыми поисковиками век спустя – пропаганду российскую! И, при том, что Закон Литовской Республики «Об охране недвижимого культурного наследия» был принят только в октябре 2017 года, наложил штраф на руководителя ассоциации военной истории «Забытые солдаты» Виктора Орлова, за перезахоронение, сделанное четыре года назад. В размере 1448 евро. Видимо, совсем стали у Литвы плохи дела в экономике…

Национальную мораль в данном случае я даже не имею в виду – можно сколько угодно говорить про цинизм - но зачем? Зачем людям слышать слова, смысл которых они не понимают? Кажется, литовцы уже и сами не знают, как переплюнуть самих себя - некоторое время назад стали развешивать таблички «Идеологические надписи советского периода не соответствует исторической правде» около тех памятников и могил, где написано про «освобождение» или «героический подвиг» советского солдата. В начале декабря 2017-го группа депутатов парламента Литвы и вовсе подготовила проект закона "О запрете на пропаганду коммунизма и других тоталитарных строев на общественных объектах", который призывает провести массовую ревизию захоронений советских воинов. Таковых в республике насчитали 160. Будут теперь ходить по могилам комиссии, как стервятники, и дописывать рядом со словом «освободители» слово «оккупанты».

А через 50 лет или раньше где-нибудь в Ирландии и Великобритании (после выхода из СССР родину покинули почти миллион литовцев) по могилам их соотечественников будут точно ходить какие-нибудь другие «ревизоры истории» и, может быть, тоже назовут литовцев «оккупантами», понаехавшими в цивилизованную Европу. История в таких диких случаях обычно ходит по кругу и любит демонстрировать чувство юмора. Чего мы, как люди цивилизованные, разумеется, желать никому не будем.

Руководителю организации «Забытые солдаты» Виктору Орлову пока удалось собрать только 200 евро из назначенного ему штрафа. И вряд ли удастся собрать больше: люди в Прибалтике живут бедные и пугливые. Сам он, кстати, интереснейший человек - однажды уже перенес репрессии со стороны литовского государства, когда в 25-летнем возрасте пережил имитационный расстрел и получил три года тюрьмы за невинную попытку поздравить соотечественников с годовщиной Октябрьской революции по подпольному радио.

А вы наверное думали, что такие сюжеты остались только в кино про войну, в котором литовцы, латыши и эстонцы в 99 тысячах из 100 играли роли офицеров гестапо. Просто-таки снайперское было попадание в точку…