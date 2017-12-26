Патриарх зовет на выборы

26 Дек. 14:50 2017-12-26T14:59:06+03:00

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На думских выборах в 2016 году Патриарх Кирилл впервые голосовал публично, прибыв на избирательный участок в Одинцово. Призывает россиян к активному голосованию он и в нынешнюю президентскую кампанию.

- Церковь имеет паству, которая придерживается разных политических взглядов. Церковь никогда не определяет своей политической позиции, которая могла бы быть растолкована как поддержка или не поддержка той или иной политической силы. И в этом, я думаю, тоже очень важная роль церкви в нашем обществе, в силу того, что сегодня принята вот эта соревновательность в избрании политических лидеров, соревновательность в области вообще политики, экономики. Мы с уважением относимся к этому выбору, но всякая соревновательность несет в себе энергию разделения, партикулярности. Церковь, относясь с уважением к той системе, которая существует, не считает для себя возможной стать частью этой партикулярности. Если это когда-то произойдет, то это нанесет огромный вред всему нашему народу. Церковь - для всех. Ее чада в разных партиях, ее чада занимают разные позиции, она - для всех, - подчеркнул предстоятель РПЦ.

В связи с чем Святейший просит граждан просто принять участие в голосовании, независимо от политических предпочтений.

- Поскольку выборы существуют, и не только государственные, но и в церкви - всем известно, что и Патриарха избирают, и на Соборах голосуем, то я бы хотел призвать всех, в том числе и православных, у которых иногда возникает сдержанное отношение к самим выборам, принять участие в выборах. Мы обязательно должны принять участие, для того чтобы внести свой вклад в формирование будущего нашей страны. Я надеюсь, что архипастыри и пастыри нашей церкви поддержат меня и обратят свой призыв ко всей пастве быть активными, в том числе и в предстоящую кампанию по избранию президента Российской Федерации, - заключил Патриарх.