Нани Брегвадзе выживает на мизерную пенсию, купив квартиру в центре Москвы

26 Дек. 15:47 2017-12-26T16:08:10+03:00

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Нани Брегвадзе в июле исполнилось 81 год. Она уже несколько лет как прабабушка, однако, глядя на эту красавицу-грузинку язык не повернется назвать ее пожилой. Тем более, что несмотря на то, что народная артистка СССР давно пенсионерка, она по-прежнему много выступает и рада, когда ее приглашают на сборные концерты. Недавно в интервью журналистам Нани призналась, что рада своей востребованности у зрителей, ведь ей как гражданки Грузии приходится выживать на маленькую пенсию, которую ей назначило государство.

«В Грузии нет возможности зарабатывать выступлениями - страна маленькая. Поэтому я часто езжу по России - это мой бизнес. Ведь пенсия у меня скромная - 180 лари в месяц (около четырех тысяч рублей. – Авт.). Это как зарплата уборщицы в моем подъезде. Поэтому я с удовольствием соглашаюсь на корпоративы - ведь там платят хорошие деньги», - рассказала Брегвадзе.

Брегвадзе живет на две страны – примерно раз в два месяца она прилетает в Москву. В столице у нее есть собственное жилье, которое она приобрела, когда внук поступил в университет.

«Просто считаю, что когда молодые люди формируются, с ними рядом должны находиться более взрослые и опытные, чтобы направить на правильный путь. Мы с внуком жили в небольшой «двушке» на Никитском бульваре. Но вот уже шестой год на Шаболовке у меня есть и собственная квартира», - призналась артистка.

Также Брегвадзе рассказала, что никогда не стремилась воспользоваться своей известностью и извлечь из этого какие-то выгоды.

«Я сама никогда не хотела, чтобы вокруг меня в семье был какой-то культ. Дочь и внуки должны восхищаться мною как человеком, как бабушкой, а не как певицей, звездой, - призналась Нани. - Я вообще, признаюсь вам, стесняюсь повышенного внимания к себе, не люблю ходить на тусовки, а если и иду, то стараюсь остаться незамеченной. Но все равно замечают. Так еще же у каждого теперь есть камера в мобильнике, и все время надо сниматься с кем-то», - призналась она в интервью «Мир новостей».

Напомним, три года назад Нани от серьезного перелома ноги спасло кольцо патриарха. Неприятность случилась на открытии зала филармонии в Грузии. Помещение недавно отремонтировали, и Брегвадзе выступала на открытии. Певица неудачно ступила на ступеньку - и полетела вниз. Как позже рассказала Нани, боль была страшная, и она подумала, что это перелом бедра. После обследования, впрочем, врачи успокоили: все не так страшно - перелом голени. К счастью, он лечится легче и заживает гораздо быстрее.

То, что падение обошлось не так трагично, как могло бы, Брегвадзе связывает с тем, что накануне встретилась с патриархом Грузии Илии II. В тот день он подарил ей кольцо, которое, как считает Нани, и защитило ее от большей беды.

Из-за этого досадного факта певице пришлось отменить выступление в нескольких городах.

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