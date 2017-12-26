2017-12-26T17:07:34+03:00
Звезды

Настасья Самбурская готовится к разводу

Поклонники подозревают, что звезда ТНТ разорвала отношения с мужем
Ольга АНТОНОВА
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На днях актриса удалила из соцсетей все совместные фото с мужемНа днях актриса удалила из соцсетей все совместные фото с мужемФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Настасья Самбурская, конечно, не Бритни Спирс, та однажды была замужем всего 55 часов, но если информация о ее разводе подтвердится, то звезда ТНТ вполне может пополнить список звезд с самыми короткими браками. Ведь актриса пошла под венец 15 ноября этого года, а уже сегодня поклонники вовсю обсуждают тот факт, что женщина-скандал, кажется, рассталась с супругом – Кириллом Дыцевичем.

На днях актриса удалила из соцсетей все совместные фото с мужем. В век современных технологий подобное поведение девушки наводит только на одну мысль: Настасья крупно поругалась с Кириллом. Он, кстати, поступил аналогично и стер из аккаунта все снимки с женой. Сами молодожены такое странное поведение пока никак не комментируют.

Напомним, что Насте сватали в мужья разных ее кавалеров. Так, она несколько месяцев встречалась с певцом Александром Ивановым, выступающим под псевдонимом «IVAN». С ним Самбурская, кстати, также рассталась без объяснения причин. О том, что пути Настасьи и Александра действительно разошлись стало известно спустя девять месяцев. Настасья почти год хранила молчание о разрыве с Ивановым. А еще раньше Самбурская оказалась в центре скандала после того, как закрутила роман с несовершенолетним. С сыном богатого бизнесмена, 16-летним Никитой Веселкиным звезда познакомилась в инстаграме, у молодых людей завязались отношения. Настолько быстро, что актриса даже не поинтересовалась у нового ухажера, а сколько ему лет. Обман вскрылся, когда пару остановили за вождение в нетрезвом виде и выяснилось, что у кадета нет прав. Потом были разбирательства в суде с родителями подростка и много неприятных подробностей их отношений в прессе. С тех пор, Самбурская зареклась иметь дело с мужчинами младше себя. Однако, все же замуж вышла за 24-летнего актера.

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Продюсеры сериала не стали продлевать контракт с Настасьей Самбурской год назад: лопнуло терпение. Мол, исполнительница роли Кристины постоянно опаздывала на съемки, сбивала график, ругалась с коллегами и в конец измотала всю съемочную группу. (подробности)

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