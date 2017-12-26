2017-12-26T15:09:10+03:00
Политика

Шойгу поручил найти места в детсадах

По закону детям, чьи родители служат в Минобороны России, муниципалитеты обязаны предоставлять место в детском садике без очереди
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.Фото: Министерство обороны РФ
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Чтобы устроить ребенка в детсад, московские родители встают в очередь сразу после его рождения. А каково детям военнослужащих, часто меняющих гарнизоны?

По закону детям, чьи родители служат в Минобороны России, муниципалитеты обязаны предоставлять место в детском садике без очереди. Но...

«Вы все были на расширенном заседании коллегии под руководством Верховного главнокомандующего. Поставлена понятная задача - детсады. До 1 января прошу уточнить все, что связано с дефицитом мест в детских садах, и доложить мне по населенным пунктам конкретно. Это касается главкомов, командующих, командующих армиями, дивизиями, бригадами, флотами. Я хочу знать до самого крайнего уголка нашей страны, где и сколько нам должны мест в детсадах», - заявил на совещании Национального центра управления обороной России Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства напомнил подчиненным, что Минобороны вместе с военными городками передало субъектам России и муниципалитетам более 450 детсадов.

«Мы имеем полное право требовать выполнения обязательств, которые они взяли на себя. В конце января надо пригласить на наше селекторное совещание глав тех субъектов, где не решаются вопросы с детскими садами для военнослужащим. И выслушать, как собираются решат проблему», - поставил задачу Шойгу.

Министр поручил офицерам НЦУОР взять этот вопрос на жесткий контроль.

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