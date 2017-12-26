Что такое экопривычки и как каждый житель может сделать Москву чище

26 Дек. 15:38 2017-12-26T15:46:45+03:00

Появится портал, где каждый сможет узнать о волонтерских акциях, в которых можно принять участие, а также об экопривычках, которые совершенно не сложно ввести в свою повседневную жизнь Появится портал, где каждый сможет узнать о волонтерских акциях, в кот

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- На одного жителя современного города сегодня приходится 600 килограмм твердых бытовых отходов в год и 90% из них отправляются гнить на свалки. В Подмосковье ситуация с мусорными полигонами уже близка к катастрофичной. Но решение этой проблемы зависит в первую очередь от нас самих - и оно совершенно не сложное. Ведь 75% отходов могут быть переработаны и использованы как вторсырье. Важно только сделать раздельный сбр мусора частью своего повседневного распорядка, - рассказывает координатор проекта #МосЭко Анна Нафиева.

Как сделать заботу о природе ежедневной привычкой? Что каждый из нас может совершить для окружающей среды? И куда идти человеку, решившему помочь сделать свой район, город и страну чище?

Ответы на эти вопросы искали на форуме #МосЭко, который прошел 26 декабря в здании Молодежного парламентского центра.

Активисты объявили о создании единого информационного портала, где жители столицы смогут получить всю полезную информацию: от мест сбора бытовых отходов до ближайших волонтерских акций, в которых можно принять участие.

- К нам постоянно обращаются люди с вопросами, как провести субботник, к примеру. Люди хотят помочь, но не знают, как. Мы хотим рассказать всем желающим, как правильно проводить такие акции. Чтобы бескорыстная и искреняя помощь природе не стала "медвежьей услугой". Например, к нам сейчас приходят школьники и говорят, что хотят собирать батарейки. Отлично! Но куда их потом лучше сдавать? Можно ли организовать сбор на территории школы? По СанПиНу - нельзя! И о таких ньюансах важно знать. Еще пример: на субботниках люди чаще всего убирают крупногабаритный мусор. Но наиболее опасны отходы, которых сразу не видно: сигареты, батарейки... Не все знают и о том, что опавшие листья нужно убирать только на определенной территории, - рассказал координатор проекта #МосЭко Михаил Антонов.

Зимой активисты планируют проводить мастер-классы, а весной и летом - применять полученные знания на практике. В числе будущих акций - субботники, высадка деревьев, поездки в приюты для животных, экоуроки в школах.

- Для большинства эковолонтерство и экологичный образ жизни - это уборка улиц и посадка деревьев. Но это не далеко не все, что вы можете сделать для окружающей среды, - уверен Михаил. - Мы хотим показать, что каждый может найти доброе дело по душе - помочь природе и реализовать себя. Например, у нас есть добровольные пожарные дружины, где ребята, выезжая на места ЧП, не только спасают леса, но и получают настоящий драйв. Есть приюты для животных, где собакам чаще всего не хватает прогулок и простого общения.

Еще один пример: акция #МемыВЛес. В этомгоду она прошла уже в 20 регионах страны. Волонтеры убирают поляну в лесу и с помощью ярких, творческих, сделанных с юмором табличек, просят жителей не мусорить. И это реально работает! Наша задача - чтобы как можно больше людей узнали об этих возможностях.

Активисты хотят рассказать москвичам об экопривычках, которые совершенно не сложно ввести в свою повседневную жизньФото: Наталия КУДРЯШОВА

Начать экологическое просвещение волонтеры решили не откладывая. На форуме все желающие могли посетить мастер-класс по экологическим привычкам, предложить свою эко-инициативу или идею акции, посмотреть документальный фильм.