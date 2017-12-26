2017-12-26T16:16:36+03:00
Новый год 2018

"Одноклассники" запустили конструктор видеооткрыток с новогодними поздравлениями звезд

Пользователи соцсети смогут создавать для знакомых и близких уникальные открытки-поздравления с участием знаменитостей
Денис СУХОВ
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Одноклассники запустили конструктор видеооткрыток с новогодними поздравлениями звездОдноклассники запустили конструктор видеооткрыток с новогодними поздравлениями звезд
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Социальная сеть «Одноклассники» запустила новый проект «Классные открытки», в котором можно создавать новогодние видео с поздравлениями от российских звезд кино, телевидения, музыки и спорта.

Пользователи смогут создать неповторимую открытку и отправить знакомым и близким поздравление с добрыми пожеланиями от «Квартета И», Ирины Хакамады, Марии Мироновой и других знаменитостей.

Новый сервис позволяет составить из заготовленных формулировок уникальное видеопоздравление, текст которого зачитывают звезды. После этого запись можно скачать или поделиться им в одной из социальных сетей. Сервис доступен на любом устройстве.

В проекте приняли участие актеры Михаил Полицеймако, Алиса Гребенщикова, Роман Полянский, Мария Миронова и Александр Демидов, музыкант Антон Лаврентьев, певец Сергей Волчков, модельер Денис Симачев, публицист Ирина Хакамада, теннисистка Анастасия Мыскина, художник Андрей Бартенев. Поздравления также зачитывает харизматичный и смышленый робот-актер Теспиан.

Проект реализован в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество», который пройдет в Москве с 22 декабря 2017 по 14 января 2018 года. На 83 площадках по всей столице гостей ждут зрелищные ледовые балеты, выступления уличных театров, концерты, увлекательные мастер-классы для детей и взрослых, традиционные зимние забавы, световые инсталляции. А еще — самые вкусные блюда и напитки от московских рестораторов, оригинальные сувениры и украшения для дома.

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