Детский омбудсмен ответит, как бороться с насилием в семье

26 Дек. 16:25 2017-12-26T16:45:02+03:00

Вы можете задать омбудсмену свой вопрос в прямом эфире и получить на него ответ Фото: Алексей ФОКИН

Анна Кузнецова в прямом эфире радио "Комсомольская правда" ответит на самые важные вопросы о защите прав семьи и детей [прямая видеотрансляция]

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В гостях у "Комсомолки" уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова. Почему из российских семей массово изымают детей, как противостоять домашнему насилию, зачем в школах вводить курс «Семьеведение».

Ответы детского омбудсмена на эти и другие вопросы слушайте в прямом эфире на Радио "Комсомольская правда" 26 декабря, в 18 часов по мск.

Так же, вы можете задать омбудсмену свой вопрос в прямом эфире и получить на него ответ.