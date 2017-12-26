Московский "Спартак" назвали командой года

26 Дек. 16:45 2017-12-26T17:25:29+03:00

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Традиционный опрос, который проводит Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР), определил десятку спортсменов года, лучшего тренера и сильнейшую команду. В списке лауреатов – обладателей «Серебряных ланей» - немало новых имен. Представляем их в алфавитном порядке:

Спортсмены года

Дина Аверина (художественная гимнастика)

Алина Загитова (фигурное катание)

Светлана Колесниченко (синхронное плавание)

Мария Ласицкене (легкая атлетика)

Александр Лесун (пятиборье)

Евгения Медведева (фигурное катание)

Евгений Рылов (плавание)

Сергей Семочкин (паралимпиец – велоспорт)

Сергей Устюгов (лыжи)

Алексей Швед (баскетбол)

Тренер года

Юрий Семин (футбол, «Локомотив»)

Команда года

«Спартак» Москва (футбол)

Кстати, впервые за годы проведения конкурса анкеты заполнили известные иностранные журналисты. Так президент Международной Ассоциации спортивной прессы (АИПС) итальянец Джанни Мерло первым номером назвал чемпионку мира в прыжках в высоту Марию Ласицкене, победившую в 18-и стартах подряд: «Ей по силам побить старинный рекорд 2 м 09 см болгарки Стефки Костадиновой, установленный еще в 1987-м».

Тренер Юрий Павлович Семин сначала в списках претендентов назывался редко. Но по мере возрастания отрыва московского «Локомотива» от преследователей, Палыч разогнался и на финише обошел Этери Тутберидзе - наставника наших замечательных фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой.

Призы - «Серебряные лани», лауреаты получат вскоре после завершения зимней Олимпиады.