Министрам задали задачи на 2018-й

26 Дек. 17:20 2017-12-26T20:27:56+03:00

Дмитрий Медведев поблагодарил Владимира Путина за лестный отзыв о работе кабмина и пожелал успеха на выборах-2018 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

На последнее в этом году заседание кабмина по традиции приехал Владимир Путин. Президент поздравил членов правительства с Наступающим, поблагодарил за работу и озвучил целый набор новых поручений.

1. Президент поручил правительству завершить в 2018 году работу над исполнением ряда «майских указов». Напомним, что Владимир Путин озвучил эти «указы» в 2012 году, сразу после вступления в должность президента и они касаются различных социальных гарантий, в том числе повышения зарплат бюджетников.

На последнее в этом году заседание кабмина по традиции приехал Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Нам нужно будет обязательно выдержать те параметры по уровню заработной платы в бюджетной сфере, которые достигнуты в последнее время и окончательно должны быть достигнуты в 2018 году, - поручил Путин правительству.

За пять лет кабмин сделал больше возможногоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2. Борьба с бедностью.

- Кризисные явления в экономике последних лет, снижение цен на нефть, некоторые другие причины, в том числе внешние ограничения, сделали своё «чёрное» дело и количество людей, живущих за этой чертой (ниже прожиточного минимума, - Ред.), к сожалению, увеличилось, - сказал Путин, отметив, что в России сейчас насчитывается около 20 миллионов человек с доходами ниже прожиточного минимума.

Дмитрий Рогозин и Эльвира НабиуллинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

3. Проработать меры поддержки для возврата капиталов в Россию.

- С учетом того, что внешние ограничения продолжаются, мы видим, что многие представители бизнеса хотят перебраться в нашу юрисдикцию, но там еще есть над чем подумать с тем, чтобы люди чувствовали себя комфортно, безопасно, чтобы это не было сопряжено с дополнительными расходами, - заметил Путин.

Он напомнил, что среди предложений по поддержке бизнеса в этой сфере - продление амнистии капиталов и освобождение предпринимателей от налога в 13% при переводе бизнеса из заграницы в Россию.

Первый заместитель Председателя Правительства Игорь ШуваловФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я прошу Минфин и Минэкономразвития с коллегами отработать эти предложения, а Дмитрия Анатольевича (Медведева, - Ред.) их поддержать, - сказал Путин.

4 . Продолжить расселение из аварийного жилья.

- У нас еще много людей живут в жилье непригодном для проживания. Но нельзя не отметить, что та задача, которую мы ставили в рамках временного срока, все-таки решена. Десятки тысяч граждан переселены из аварийного жилья. Надо двигаться дальше, безусловно, - сказал президент.

Президент поручил правительству завершить в 2018 году работу над исполнением ряда «майских указов»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

5. Не допустить снижения эффективности работы промышленности при сокращении гособоронзаказа.

- Когда гособоронзаказ сократится, нужно, чтобы производственные мощности, в которые мы вложили более 3 триллионов рублей, не простаивали, а эффективно работали, - сказал Путин.

Давая оценку работы правительства, Владимир Путин заметил, что за пять лет кабмин сделал больше возможного.

- Это были годы сложные и для страны, и для тех, кто каждый на своем месте должен был обеспечить непрерывное развитие, преодоление сложностей, возникших в мировой и российской экономике. Правительство сделало не только все возможное, но, на мой взгляд, и более того. По сути, вы решили все стоявшие перед экономикой страны вопросы, - заявил Путин.

Одним из достижений правительства под руководством Дмитрия Медведева президент назвал стабилизацию инфляции.

Заместитель Председателя Правительства Александр ХлопонинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Макроэкономический фундамент, который создан за последние годы, будет хорошей основой для дальнейшего развития экономики, - отметил Путин. - У нас много задач, которые предстоит еще решить, как я уже говорил. Но уверен, что, если вот такой стиль работы, который сложился за последние несколько лет, будет сохранен, то у нас есть все основания полагать, что задачи, стоящие перед страной, будут решаться не менее, а еще более эффективно, чем это было до сих пор.

Дмитрий Медведев поблагодарил Владимира Путина за лестный отзыв о работе кабмина и пожелал успеха на выборах-2018.

- Выражу уверенность, что члены правительства, руководители ведомств сделают все, чтобы пройти этот период достойно. От имени правительства хотел бы пожелать вам, уважаемый Владимир Владимирович, успехов в выполнении задуманного, но и, скажем прямо, пожелать победы на президентских выборах, - сказал Медведев.

- Спасибо большое, - ответил Путин.