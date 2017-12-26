Куда податься абитуриенту: в туризм или теологию?

26 Дек. 19:20 2017-12-26T20:09:55+03:00

После Нового года у старшеклассников начнется горячая пора – они выйдут на финишную прямую по подготовке к ЕГЭ

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О том, какие специальности сегодня наиболее востребованы и что нужно знать будущим абитуриентам, «Комсомолке» рассказала заведующая кафедрой журналистики РГСУ Виктория МАТАНИС.

– Какие специальности сейчас пользуются спросом у абитуриентов?

– Большинство поступающих «рыскают» по всем факультетам, думают, куда податься на бюджет. Дело в том, что для поступления на многие гуманитарные специальности нужно сдать русский, обществознание и историю или математику. Таких «универсальных» с точки зрения ЕГЭ специальностей более 10. Это политология, реклама, история, торговое дело, управление и другие. Проблема в том, что абитуриент выбирает по принципу: что я точно сдам. Большинство спрашивают: «Я поучусь и что получу?» В итоге многие сейчас мечтают поступить на самую престижную, по их мнению, специальность – туристический менеджмент, ведь все хотят сегодня путешествовать и работать за границей.

– Нужно ли специализированное высшее образование будущим сотрудникам турфирм?

– Это вопрос к Министерству образования. Я считаю, что в данном случае лучше сначала поработать, а потом учиться. Беда в том, что все хотят сразу хотят после школы получить высшее образование, не понимая зачем оно.

– А если, абитуриент понимает, что на туризм ему не хватает баллов, куда он идет?

– Вузы сами устанавливают пороговые баллы при поступлении на определенные специальности. Если абитуриент понимает, что не проходит, куда хотел, он спрашивает, куда меньше всего конкурс. В РГСУ, например, при поступлении на социальную работу, туризм и теологию нужно сдавать те самые «универсальные» ЕГЭ. Если у абитуриента маленький балл он с большей вероятностью пройдет на теологию, но не пройдет на туризм, так как это более престижная специальность и проходной балл там выше. Поэтому среди студентов-теологов очень мало тех, кто в действительности хочет, например, изучать латынь и греческий, работать в церкви, консультировать по религиозным вопросам.

Среди непопулярных у школьников специальностей также социальная работа, у многих она ассоциируется с покупкой бабушкам продуктов питания. Однако в органах социальной опеки нельзя занимать руководящие должности, не имея профильного образования.

– Может быть, многие школьники сегодня не знают, куда поступать, т. к. в школе в этом направлении совершенно не работают?

– Да, я бы хотела, чтобы в школе наладили профориентацию и психологи работали лучше. Первокурсники рассказывают: единственное, что сегодня делают в школе в этом направлении, – проводят тесты по установлению того, к чему у тебя больше склонность: к работе с людьми или с техникой. О профессиях вообще не рассказывают.

Ребенку до 9 класса нужно понять, кем он хочет быть. Можно походить на специальные занятия, которые устраивают многие вузы для школьников, поиграть в профессию.

Я бы посоветовала пойти после 9-10 класса в колледж, ведь попасть туда проще, чем в вуз. После колледжа можно поступить в вуз по внутренним экзаменам, сдав вместо ЕГЭ по русскому изложение. К тому же у человека уже будет понимание того, нравится или нет выбранная профессия. Можно получить и специальность, которой нет в высшем образовании (визажист, стилист, механик), она в любом случае пригодится в жизни.

Нужно уходить от стереотипа, что колледж – для тех, кто плохо учится. Колледж – для тех, кто понимает, чего хочет.

– Что посоветуете школьникам, которые будут поступать в следующем году?

– От студентов-первокурсников я часто слышу рассказы о том, что в школах чуть ли не запрещали сдавать ЕГЭ по определенным предметам, например по литературе. Говорили, мол, не факт, что ты хорошо сдашь, а это рейтинг школы, а значит и дотации. Школе проще, чтобы все сдавали обществознание (выше вероятность хороших баллов). Учителя не хотят тратить время на дополнительную работу по подготовке к другим экзаменам. Возможно, поэтому многие даже не думают, чтобы сдать еще какой-то экзамен (помимо трех «универсальных»). Попробуйте сдать еще какой-нибудь экзамен, чтобы подстраховаться. Подавайте документы в разные вузы.

Очень часто школьников пугает дополнительный экзамен (который есть на многих творческих специальностях: журналистике, дизайне, профессиях, связанных с искусством). Не бойтесь его – это дополнительная возможность показать вашу заинтересованность профессией. Я вообще выступаю за введение дополнительного экзамена при поступлении на большинство специальностей. Но, к сожалению, пока вузы в индивидуальном порядке решают, проводить его или нет.

Многие сегодня также боятся сдавать физику. В последние годы число бюджетных мест на технические специальности в вузах было практически равно количеству поступавших. Если вы понимаете, что не проходите по баллам, например в Бауманку, но очень хотите быть программистом, можно рассмотреть другие вузы, где это направление не является профильным и, соответственно, конкурс меньше.

– Какие прогнозы дадите на будущее, какими будут абитуриенты?

– Число ребят, которые приходят и говорят: я действительно хочу на эту специальность, постоянно сокращается. Сейчас примерно 30% знают сразу, чего хотят, остальные – просто поступают на бюджет или куда хватит денег у родителей.

На первом курсе мы будем все больше наверстывать, то, что упустила школа, фактически первый год обучения сейчас уходит на дотягивание студента до уровня первокурсника, ведь многие не могут связать двух слов и не умеют учиться самостоятельно.