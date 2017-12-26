"Весной часть водок может подешеветь, а часть подорожать - согласно градусу"

26 Дек. 18:20 2017-12-26T18:46:54+03:00

Сенатор от Ульяновской области Сергей Рябухин рассказал «Комсомолке», какой градус может и должен быть у водочной продукции, законно производимой в России

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Один из инициаторов внесения поправок в закон, регулирующий производство алкоголя, рассказал «Комсомолке», какой градус может и должен быть у водочной продукции, законно производимой в России

- Сейчас у нас в сфере оборота алкоголя действует ГОСТ 12712 от 2013 года. Если вы его откроете, он называется «Водки и водки особые водки. Общие технические условия». В этом стандарте уже заложен нижний предел по градусу для русской водки в 37,5 градусов.

Почему это произошло? Потому что члены Евразийского Союза Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия — они перешли на эти мировые стандарты. По которым, например, работают поляки и финны. Они выпускают водки, в том числе, и для поставок в Россию — 37,5 градусов. Наши производители, в большинстве своем, придерживаются стандарта в 38,5. И некоторые выпускают 40 — дорожат репутацией, брендом.

Для чего европейцы это сделали? Для того, чтобы создать недобросовестную конкуренцию с нашими производителями водки..

- В чем недобросовестность?

- Во всем мире акцизы платят с градуса. Если финская водка — 37,5 градусов — значит, они меньше платят акциз, и она становится дешевле на нашем рынке. Они демпингуют за счет градуса. На вкус и цвет это практически не заметно. Мы производили в год до 142 миллионов декалитров. Но пять лет назад просели до 72 миллионов. В два раза! Наши добрые соседи, белорусы и казахи быстро переориентировались на мировые стандарты, на 37,5. Чем меньше градус — тем меньше налог. И, соответственно, меньше цена водки. И вот они завалили нас.

- Как мы защищались?

- Мы, соответственно, вынуждены были в 2013-м сменить ГОСТ. И с того года мы понемногу начали подниматься — сейчас уже производим 72 миллиона декалитров. В 2017-м году выходим по прогнозу на 90 миллионов декалитров. А в июле этого года мы еще ввели ограничение - не больше 10 литров крепкого спиртного можно перемешать гражданам через наши границы с Казахстаном и Белоруссией. Я был автором этого ограничения. Так мы выравниваем наши конкурентные возможности.

Но в этой суете осталась забытая норма 171-го закона. Получилось так: производители наши должны работать с нижним пределом в 37,5. То есть в ГОСТЕе 37,5 градусов, а в законе - 38! И это противоречие существует пять лет. Вот его и надо устранить.

Мы внесли поправку в закон, которая должна будет быть принята весной 2018-го — об ужесточения отвественности производителей стеклотары. Они делают 3,5 миллиарда бутылок в год. Каждая бутылка должна быть сертифицирована и иметь брендовый знак. По нему можно вычислить — бутылка законная или нет. А сейчас заводы не несут никакой ответственности за то, что в их тару разливают паленую водку. И директора заводов стеклотарных становятся фактически соучастниками. А наша поправка касается и стеклотары, ее маркировки.

И что сейчас делает мафия? Она пытается вывести на ложную цель. И что сейчас в прессе обсуждается — не наше с Бушминым предложение по борьбе с нелегальным алкоголем , ужесточения контроля за оборотом стеклотары и водочной продукции, а вот эти 37,5 градусов!

- Так какая же будет водка?

- Какая была — такая и будет. Если завод дорожит своим брендом — будет 38,5, как и раньше выпускалась. И та, которая была 40 градусов, останется 40. Заводы, которые ценят бренд, не пойдут на изменение своей технологии. Поправка в закон не повлияет на качество. Наша водка будет конкурентноспособна на западе — там с удовольствием будут пить такую же российскую, как и финская — 37,5 градусов. Мы законным образом разрешаем нашим производителям конкурировать с финской и польской водками.

- У всех водок на наших прилавках, произведенных вне России — 37,5?

- Да. Но кто-то, согласно бренду делает и 38, и 39 градусов. У большинства наших на практике — 38,4. Но никто на вкус и цвет это не отличит. Но каждый ответственный товаропроизводитель должен знать: придет инспекция и проверит. И, если кто-то декларирует одну крепость, а реально выпускает другую — то это серьезные штрафы. Но повторюсь — в нашем юридическом поле уже пять лет ГОСТ разрешает выпускать водку крепостью 37,5, а закон — 38! То есть мы вносим техническую поправку, а мафия раздула до вселенских масштабов обсуждение, чтобы не принимать этот закон! Мы же предлагаем гармонизировать законодательство! После принятия поправки наши заводы смогут производить водку на экспорт 37,5 на законных основаниях. А пока те же поляки могут, если что, подать на нас в суд. С весны же мы сможем законно конкурировать с западными производителями водки.

- А что будет на наших прилавках?

- Кто-то захочет снизить до 37,5 градуса и на 10-15 рублей цену за бутылку. Кто то останется на 40. А кто-то - 43 градуса. Но кто-то не хочет такую жесткую пить. И в паспорте производитель обязан указывать действительный номинал. Напоминаю — акциз платится с градуса!

- Что будут пить за вашим новогодним столом, какого градуса будет водка ?

- Дамы будут шампанское. Ну а я, наверное — классический русский продукт...