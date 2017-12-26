Нота, подъем!

26 Дек. 20:00 2017-12-26T20:12:02+03:00

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Последний и самый главный выпуск популярнейшего вокального проекта пройдет по уже знакомой схеме. Прямой эфир, живой звук, четыре финалиста, каждый из которых представляет одного из наставников, исполнят несколько номеров, в том числе и в дуэтах со своими менторами. На первой стадии отбора один из финалистов покинет проект, оставшиеся продолжат борьбу. Напомним, в финал вышли Тимофей Копылов (команда Агутина), Ян Гэ (команда Билана), Селим Алахяров (команда Градского) и Ладислав Бубнар (команда Пелагеи).

Несмотря на то, что в итоговом выпуске шоу наставники ни на одном из этапов не могут повлиять на ход голосования (триумфаторов и неудачников с помощью SMS определяют зрители), именно на финальной стадии они впервые по-настоящему начинают соревноваться друг с другом. Победа артиста - это и победа его художественного руководителя, и за этой схваткой наблюдать тоже чрезвычайно интересно.

Напомним, что самым титулованным наставником является Александр Градский, подопечные которого отмечали успех трижды (это Дина Гарипова, Сергей Волчков, Александра Воробьёва). Протеже Леонида Агутина и Григория Лепса, в этом сезоне в шоу отсутствующего, выигрывали по разу (Дарья Антонюк и иеромонах Фотий соответственно). У амбициозного Леонида Николаевича есть неплохой шанс сократить до минимума отставание от грозного Александра Борисовича.

Кстати, на следующий день после финала нас ждет документальный фильм, который откроет все секреты завершившегося шестого сезона. Самые интересные эпизоды, оставшиеся за кадром, участники, полюбившиеся зрителям, но не пробившиеся в финал - все это и многое другое ждет поклонников проекта в фильме «Голос. На самой высокой ноте».

Первый канал, «Голос», Финал, 29 декабря, 21.30

«Голос. На самой высокой ноте», 30 декабря, 10.15