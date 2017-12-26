Новые месторождения, уникальная верфь и планы на пятилетку

26 Дек. 22:00 2017-12-26T22:02:14+03:00

В 2016 году «Роснефть» стала в крупнейшим в РФ независимым производителем газа, а по его добыче вышла на шестое место в мире среди публичных компаний Фото: EAST NEWS

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ЗАГЛЯДЫВАЯ ЗА ГОРИЗОНТ

«Роснефть» в 2017 году сделала ряд стратегических приобретений, добавив в свой портфель перспективные активы. Первоклассные иностранные и российские активы были приобретены по минимальной рыночной цене. Сделки почти сразу показали свою эффективность - стоимость новых активов уже начала расти на фоне наметившейся динамики цен на нефть и в ближайшее время еще значительно увеличится.

Одним из самых заметных приобретений уходящего года стали 49% акций индийской компании Essar Oil Limited. Интерес нефтяников к региону объясняется цифрами. За последние три года ВВП Индии вырос почти на треть, спрос на нефть увеличивается каждый год на 10 процентов, а на ближайшее будущее эксперты прогнозируют качественные изменения в жизни огромного числа местных жителей, благодаря которому количество машин в стране увеличится почти в четыре раза. А значит, вырастет и потребление бензина!

Вместе с долей в Essar Oil «Роснефть» получила контроль над рядом первоклассных активов. В первую очередь это нефтеперерабатывающий завод «Вадинар».

- Это крупномасштабное производство высокой сложности, которое должно увеличить объем переработки «Роснефти» примерно на семь процентов, - говорят аналитики UBS. - Сделка открывает для компании динамично растущий индийский рынок и позволит выстроить трейдинговый бизнес в регионе.

«Вадинар» может перерабатывать практически любую нефть, что делает его важным объектом. Например, здесь могут работать с тяжелой венесуэльской нефтью. В сделку вошел и глубоководный порт, способный принимать танкеры вместимостью до 350 тысяч тонн — они-то и будут поставлять сюда «черное золото» из Южной Америки.

Также под управление «Роснефти» перешли три с половиной тысячи заправок, и эту сеть компания планирует значительно расширить.

Другой важный проект «Роснефти» 2017 года — участие в освоении одного из самых крупных в мире газовых месторождений. Речь о египетском Зохре, где российская компания работает вместе с итальянской Eni и английской BP. Темпы реализации проекта рекордные: приступили к работам только в 2015, а в конце этого года началась добыча. Для сравнения, открытые в 2010 и 2011 годах меньшие по объемам месторождения на шельфе Израиля и Кипра до сих пор не введены в эксплуатацию.

Работа на Зохре позволит «Роснефти» не только закрепиться в североафриканском регионе, но и стать одним из ведущих игроков на рынке сжиженного природного газа. Ведь по итогам закрытия сделки компания прирастит геологические запасы углеводородов примерно на 250 миллиардов кубометров.

НА РОДИНЕ

Важные приобретения компания делала и в России. Именно «Роснефть» выиграла на аукционе право работать на Эргинском участке в Ханты-Мансийском автономном округе — крупнейшим из тех, что на тот момент оставались не распределенными между нефтяниками. Важно, в непосредственной близости от нового участка «Роснефть» уже разрабатывает гигантское Приобское месторождение. А в апреле была закрыта сделка по приобретению стопроцентной доли в проекте «Конданефть», а это сразу несколько примыкающих к Эргинскому участков. Налицо отличная возможность для синергии!

В октябре «Роснефть» объявила о появлении нового региона на карте компании. Было открыто нефтяное месторождение на Хатангском участке, что на Таймыре. Извлекаемые запасы «черного золота» здесь оцениваются в 81 миллион тонн, геологические запасы — в 298 миллионов тонн.

Начинается и освоение запасов, скрывающихся под водами Черного моря. Тут компания приступила к бурению первой поисково-оценочной скважины «Мария-1». Это поистине уникальный проект, ведь глубина моря в точке, где ведутся работы, составляет порядка двух тысяч метров, а расчетная глубина скважины - 6126 метров. Для такой работы и техника понадобилась соответствующая. Из Испании в Черное море пригнали установку Scarabeo-9, обладающую уникальными характеристиками по точности и прочности.

Конечно, отдельное внимание уделено вопросам экологической безопасности — меры предосторожности тут на высшем уровне, гарантирующем неприкосновенность акватории Черного моря. Кстати, «Роснефть» уже несколько лет мониторит состояние местной экосистемы. В этом году компания объявила о финансовой поддержке программы по изучению черноморских дельфинов.

ИДЕМ НА ВОСТОК

Разумеется, такая гигантская корпорация как «Роснефть» просто не может ограничиваться сугубо профильными проектами. Тем более, что социальная ответственность перед государством всегда играла для компании важнейшую роль.

Как известно, президент страны Владимир Путин поставил задачу усилить влияние России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Этой задаче призвана послужить судоверфь «Звезда», которая строится на Дальнем Востоке консорциумом компаний во главе с «Роснефтью».

В сентябре этого года глава государства принял участие в торжественной церемонии закладки секций четырех первых судов снабжения на «Звезде».

- Сейчас важно как можно быстрее выйти на решение главной стратегической задачи - начать выпуск полноценной линейки средних и крупнотоннажных судов и морской техники, - заявил тогда президент. - Уже утвержден перспективный план загрузки предприятия до 2035 года. Рассчитываю, что он будет выполнен, будем за этим следить, потому что это одно из ключевых условий успешной работы предприятия. Не только «Роснефть», но и «Газпром» и «Новатэк», и другие наши компании должны выполнять этот план и заранее вовремя делать эти заявки и, может быть, даже и большие заявки, потому что потенциал перевыполнения этого плана у «Звезды», безусловно, есть.

Чтобы верфь стала экономически эффективной, к 2035 году тут должны произвести не меньше 178 судов.

- Стапель, введенный в эксплуатацию с опережением графика, оснащен семью мощными подъемными кранами, в том числе уникальным «Голиафом» грузоподъемностью 1200 тонн, - рассказал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

СТРАТЕГИЯ-2022

Без преувеличения поворотным этапом в жизни компании стало утверждение Советом директоров Стратегии до 2022 года. Основные направления развития корпорации на ближайшую пятилетку Игорь Сечин озвучил еще в июне на встрече с Владимиром Путиным. Все прошедшие с тех пор полгода шла напряженная работа специалистов компании, которые оценили главные тренды в нефтегазовой отрасли и экономике в целом, провели соответствующие расчеты и определили оптимальные пути достижения поставленных целей.

- Стратегия «Роснефти» ставит перед компанией реальные цели и указывает оптимальные пути их достижения. Очевидно, что были учтены все современные макроэкономические тенденции, проделана значительная работа по всем направлениям, - говорит директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. - «Роснефть» представила одну из самых амбициозных стратегий из отечественных корпораций.

Согласно документу, утвержденному 19 декабря Советом директоров, «Роснефть» берется к 2022 году войти в первую четверть рейтинга мировых нефтегазовых компаний. Добыча жидких углеводородов вырастет на 30 миллионов тонн. К 2022 году корпорация намерена довести объем добычи за счет органического роста до 250 миллионов тонн или даже больше.

Обеспечить такие показатели должно будет заметное увеличение скорости бурения, для горизонтального этот показатель вырастет на треть.

В компании рассчитывают на новые перспективные проекты: Ванкорский и Эргинский кластеры, Русское и Северо-Комсомольское месторождения. Кроме того, продолжит давать синергетический эффект покупка контрольной доли в «Башнефти». К 45 миллиардам рублей уже полученной выгоды в ближайшую пятилетку добавится еще 105 миллиардов.

В 2016 году «Роснефть» стала в крупнейшим в РФ независимым производителем газа, а по его добыче вышла на шестое место в мире среди публичных компаний. Но останавливаться на этом руководство корпорации не намерено – оно отводит газовому бизнесу важное место в концепции развития.