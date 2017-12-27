Нездоровится накануне авиапутешествия: что делать?

СЕГОДНЯ 10:50 2017-12-27T11:44:20+03:00

Что делать, если авиаперелёт не отменить, а здоровье начинает расшатываться? Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Советы туристам, которым надо лететь во что бы то ни стало.

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ЧЕМ ОПАСНЫ ПЕРЕЛЕТЫ

Уже на высоте 3000 метров атмосферное давление начинает падать, снижается концентрация кислорода. А если самолет набирает высоту до 11000 метров, то поступление кислорода в кровь вообще становится критически низким. Такие перепады неприятны даже совершенно здоровым людям, что уж говорить о тех, кто нездоров.

Плохо и то, что пассажиры во время длительных перелетов находятся в сидячем положении. Это вызывает застой крови в венах, ведет к тромбозу – образованию кровяных сгустков. А у людей с серьезными проблемами от перепадов давления тромб может оторваться.

Еще один фактор риска: воздух в салоне самолета из-за постоянной работы систем кондиционирования становится очень сухим, это пагубно влияет на дыхательную систему. А от обезвоживания страдает кожа.

КТО В ГРУППЕ РИСКА

Люди с проблемами сердца и сосудистыми заболеваниями, особенно гипертоники и те, кто недавно перенес операцию или инфаркт миокарда.

Те, у кого в анамнезе значится тромбообразование, аневризма аорты, нарушение циркуляции крови. У кого повышенное внутричерепное давление, легочная гипертензия.

Принимающие гормональные препараты (некоторые группы гормонов могут влиять на сердечно-сосудистую систему).

Люди с респираторными заболеваниями, болезнями органов дыхания. У страдающих астмой, бронхитом и заболеваниями глаз может серьезно ухудшиться состояние.

Отказываться от полета или все же рискнуть – спросите у вашего лечащего врача. И, конечно, ответственно отнеситесь к предстоящему полету: заранее приготовьте лекарства в дорогу, следуйте рекомендациям специалистов, запаситесь номерами телефонов людей, к которым сможете обратиться в экстренной ситуации, если отправляетесь в поездку один.

Отказываться от полета при болезни или всё же рискнуть – спросите у вашего лечащего врача.Фото: Иван ВИСЛОВ

КОМУ СТОИТ ПЕРЕНЕСТИ ПОЛЕТ

Беременным. Особенно опасны перелеты в первом триместре и на самых последних сроках. А также в первую неделю после родов. Оптимальное время для путешествия женщин в положении - второй и начало третьего триместра.

Аквалангистам и любителям снорклинга не стоит отправляться в аэропорт сразу из моря. Во время погружения с аквалангом или маской организм испытывает сильный стресс из-за смены давления на глубине. На восстановление потребуется как минимум сутки.

Беременным определенно не следует рисковать и следует перенести полёт. Особенно опасны авиаперелеты в первом триместре и на самых последних сроках.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЧЕМ ОБЛЕГЧИТЬ БОЛЬ В УШАХ

Уши закладывает из-за перепада давления. Чтобы облегчить состояние, нужно почаще зевать. При таких движениях в уши через евстахиевы трубы попадает дополнительный объем воздуха из носоглотки. Однако «продувание» не поможет при заложенности носа. Кроме того, вместе с воздухом из носоглотки в ухо могут попасть микробы, и можно заработать отит – воспаление среднего уха.

КАК УМЕНЬШИТЬ СУХОСТЬ ГЛАЗ

Офтальмологи рекомендуют брать с собой капли «искусственная слеза» и по мере необходимости орошать слизистую глаз. Особенно если рейс длится более 4 часов. В полет лучше отправляться не в линзах, а в очках. А девушкам врачи советуют пользоваться минимумом косметики, особенно нежелательны тушь для ресниц и тени. Они могут вызвать раздражение.

КАК В ДОРОГЕ РАЗМЯТЬСЯ

Самое простое и эффективное - хоть немного подвигаться. Пройдитесь по салону туда-обратно, согните-разогните ноги, потянитесь, поверните голову направо-налево. Просто постойте в проходе.

Постарайтесь не сидеть в кресле, закинув ногу на ногу. От этого сосуды пережимаются еще сильнее. Оптимальное положение ног – согнутые под углом 90 градусов или больше.

КАК ОБЛЕГЧИТЬ ПОЛЕТ С МЛАДЕНЦЕМ

До того, как ребенку исполнится год, полетов лучше вообще избегать. Но если все-таки лететь необходимо, готовьтесь основательно!

Заранее уточните, предоставляет ли авиакомпания детскую люльку и специальное питание для грудничков. И в какой срок нужно сделать заказ.

Просите, чтобы вам дали место у прохода - так удобнее расположиться. Подгузник нужно поменять прямо перед перелетом, а во время полета это можно сделать в туалете - почти во всех самолетах там есть специальный откидывающийся столик.

Во время взлета и снижения самолета у младенца может появиться боль в ушах и заложенность носа. Поэтому перед взлетом удалите слизь с помощью ватных тампонов и закапайте ему в нос сосудосуживающие капли.

Снизить заложенность детских ушек поможет питье из бутылочки через соску.

Не кормите ребенка слишком плотно перед полетом. Да и во время тоже. А вот давать пить – обязательно.