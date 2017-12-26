2017-12-26T23:02:19+03:00
Спорт

Хоккеисты сборной России проиграли первый матч молодежного ЧМ по хоккею Чехии 4:5

Наша команда на финише поединка едва не совершила настоящее чудо
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Россия проиграла первый матч на ЧМ по хоккею среди молодежи.Россия проиграла первый матч на ЧМ по хоккею среди молодежи.Фото: REUTERS
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Во вторник, 26 декабря, в американском Баффало хоккеисты молодежной сборной России провели первый матч чемпионата мира. В стартовом поединке группового этапа наши встречались с командой Чехии и уступили со счетом 4:5.

Правда, сценарий поединка выдался захватывающим. На старте матча наши обменялись шайбами с Чехией - на голы Нечаса и Сафина россияне ответили точными бросками Полодяна и Шолохова в стартовые 10 минут матча. Стартовая 20-минута завершилась вничью 2:2. Во втором периоде матча россияне дважды пропустили - от Задины (25 минута) и Читыла (37 минута). В третьем периоде Краль на 46-й минуте увеличил преимущество Чехии до 5:2.

Но что же случилось на финише поединка! На 57-й минуте Каюмов сократил разрыв в счете - 5:3. На 59-й Семин забрасывает четвертую шайбу в этой игре. За 7 секунд до конца матча наши получили шанс разыграть "лишнего" после удаления у команды Чехии. Однако соперники перевели игру к борту и там, прижав шайбу, спокойно "убили" оставшееся время и добились первой победы на турнире.

Россияне проиграли старт чемпионата мира по хоккею и теперь послезавтра сразятся с командой Швейцарии во втором поединке группового этапа.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

МЧМ-2018. Чехия - Россия - 5:4 (2:2, 2:0, 1:2)

26 декабря, Буффало. Key Bank Center

1:0 Нечас (Каут, Задина) 04:40 ГБ

1:1 Полодян (Алтыбармакян, Зайцев) 05:20

2:1 Сафин (Читыл, Хайек) 07:28

2:2 Шолохов (Костин, Семин) 09:34

3:2 Задина (Каут, Нечас) 25:34 ГБ

4:2 Читыл (Сафин, Захар) 37:26

5:2 Краль (Каут) 46:16

5:3 Каюмов (Манукян, Рубцов) 57:48

5:4 Семин (Каюмов, Рубцов) 59:02

Вратари: Коренар - Мельничук (Сухачев 40:00)

Броски: 24-38

Штраф: 14-6

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