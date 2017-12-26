Евгений Крылатов о Владимире Шаинском: Несмотря на комедийность, он был гораздо глубже и шире. Наизусть читал страницы из Гоголя

26 Дек. 22:51 2017-12-26T23:39:48+03:00

Знаменитый композитор считает, что его коллега был уникальным мелодистом, чья музыка осталась с нами навсегда [аудио]

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- Евгений Павлович, не стало Владимира Шаинского... Вы же с ним хорошо были знакомы.

- Ну, естественно. Мы, композиторы, все друг с другом знакомы. И я лично хорошо его знал.

- Было ощущение, что Владимир Яковлевич будет жить вечно, как и его музыка, песни...

- Да... Мы вместе ездили с концертами, на творческие встречи. Вы правы - Владимир Шаинский был очень веселый, жизнерадостный. Такой оптимистичный человек, светлый очень.

Но, несмотря на такую свою внешнюю, может быть, эстрадность, ну, понимаете, - комедийность, - одновременно он был очень глубоким, образованным человеком. Я это понял, когда мы с ним вместе поехали на гастроли в Пермь. И вот, пока сидели в самолете, Шаинский мне столько рассказывал интересного, чего я не знал. Он читал наизусть страницы из Гоголя.

Вообще был гораздо шире и глубже, чем его эстрадное поведение.

Конечно, композитор, мелодист Владимир Яковлевич был уникальный. Его музыка уже вошла в жизнь нашего народа, нашей страны - навсегда.

Мы все уходим. - рано или поздно. И вот Владимир. Шаинский ушел. Но он все-таки прожил 92 года.

С другой стороны, этот композитор всё равно не ушел. Его музыка осталась с нами. Навсегда.

- Спасибо огромное, Евгений Павлович.

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