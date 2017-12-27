Филипп в шоке: Вера Брежнева смутила Киркорова эротичным словом «глиттер»

СЕГОДНЯ 02:15 2017-12-27T07:35:01+03:00

Филипп в шоке - он не ожидал услышать от Веры такое! Фото: кадр видео.

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С недавних пор Вера Брежнева – не только певица, но и телеведущая: артистка ведет шоу «Успех» на канале СТС. Состав жюри – не менее звездный: конкурсантов судит сам Филипп Киркоров. Последняя программа получилась особенно искрометной благодаря шутливой перепалке Веры и Филиппа. Певице удалось шокировать поп-короля эротичным произношением слова «глиттер». Филиппу из уст блондинки послышалось совсем другое слово – «клитор».

Во время программы Вера, облаченная в облегающее платье с умопомрачительным декольте, похвалила блестящий костюм одной из участниц шоу:

- Собственный почерк. Естественно, это подходит под все. Невероятный блеск, твой глиттер! — восхищалась ведущая.

Филипп отреагировал молниеносно – расширившиеся глаза Киркорова и его изменившееся лицо говорило само за себя. Брежнева заметила реакцию коллеги и принялась оправдываться:

- Забыли? Глиттер – это «блеск», «блестки!»

Киркоров в ответ лишь махнул рукой:

- А, глиттер.. – всем своим видом давая понять, что ему-то послышалось совершенно другое.

Брежнева.Киркоров принял глиттер за клитор

- Филиииип!!! – возмущенно протянула Вера. – Я же не могла настолько оговориться!

- Ну, я глуховат… Возраст. 50 лет все-таки, - развел руками Киркоров.

Многие посчитали, что шуточная перепалка – «домашняя заготовка» звезд, придуманная сценаристами. И что Филипп, мол, не мог настолько ошибиться. Впрочем, и Брежнева, и Киркоров вели себя настолько естественно, что, возможно, певец и вправду услышал что-то не то. К тому же многие зрители написали в комментариях в соцсетях, что им тоже послышалось совсем другое слово.

Шоу "Успех" выходит на канале СТС с 2017 года и уже успело стать одной из самых популярных музыкальных программ отечественного ТВ. Это российский аналог известного американского проекта "American Idol". В шоу соревнуются молодые талантливые исполнители, мечтающие занять свое место на музыкальном "олимпе". Создатели программы обещают, что будущих знаменитостей ожидают записи песен, съёмки клипов и мастер-классы от популярных музыкантов, актеров и телеведущих.