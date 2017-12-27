Беби-бум года: Анна Седокова и Натали сходили за третьим малышом

СЕГОДНЯ 02:31 2017-12-27T09:55:27+03:00

Трижды мамами в этом году стали актрисы Оксана Акиньшина, Мария Кожевникова, Анна Банщикова и Ксения Лаврова-Глинка. Родили по второму сыну певица Катя Гордон и нынешняя жена бывшего Катиного мужа Александра Гордона Ноза Абдулвасиева

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«Комсомолка» вспоминает звездных деток, о которых чаще всего говорили в 2017-м.

Певица Пелагея родила девочку Таю от хоккеиста Ивана Телегина. Летом прошлого года 24-летний спортсмен и 30-летняя (на тот момент) Пелагея зарегистрировали брак, тихо, по-домашнему, не привлекая внимания. Но образовался этот союз не без скандала. Телегин моложе Пелагеи на 6 лет, но не это скандально. Роман закрутился, когда хоккеист был не свободен, а его подруга Евгения ждала ребенка. Сын Марк появился в феврале прошлого года, а в январе этого - дочь Таисия. Так что дети Телегина от разных женщин, можно сказать, погодки.

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Девочка с красивым именем Мия появилась в семье 30-летней певицы Полины Гагариной и ее мужа фотографа Дмитрия Ицхакова. Если бы среди звездных мамочек была номинация «Шифровальщица года», награду точно получила бы Полина. Она скрывала беременность не только от журналистов, но и от друзей и приятелей. Решилась на откровенность, разместив фото с животом в Инстаграме, уже после родов.

Футболист Андрей Аршавин стал отцом в четвертый раз. Его жена, журналистка Алиса Казьмина, родила дочку Есению. Фото: instagram.com

Футболист Андрей Аршавин стал отцом в четвертый раз. Его жена, журналистка Алиса Казьмина, родила дочку Есению. Отношения они зарегистрировали за несколько месяцев до появления их первенца. У Аршавина - трое детей от Юлии Барановской, у Алисы есть старшие сын и дочь от брака с бизнесменом Алексеем Казьминым. Увы, в октябре в соцсетях Алиса сообщила о разводе с футболистом. Причина - его любвеобильность. Алиса устала от романов Аршавина. Но пара все же помирилась после обещания Андрея хранить верность. Впрочем, когда-то мы это уже слышали.

Наконец стала мамой 31-летняя российская топ-модель Ирина Шейк. Фото: Jose Perez/Splash News

Наконец стала мамой 31-летняя российская топ-модель Ирина Шейк. Конечно, до успехов коллеги Натальи Водяновой, мамы пятерых детей, Ирине еще тренироваться и тренироваться. Но начало положено. В Лос-Анджелесе на свет появилась Лея де Сьен Шейк Купер - так замысловато Ирина Шейк и ее возлюбленный, американский актер Брэдли Купер, назвали свою малышку. Отношения уроженки города Еманжелинска Челябинской области и голливудского актера развивались стремительно, но до свадьбы дело пока не дошло.

Через неделю после родов Ирина «стала к станку» и снялась для обложки глянцевого журнала, продемонстрировав все ту же прекрасную, стройную фигуру.

Двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков впервые стали родителями. Фото: instagram.com

Двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков впервые стали родителями. 30-летняя фигуристка родила дочь Анжелику. В декрете Татьяна засиживаться не стала - начала постепенно тренироваться, чтобы не потерять великолепную форму. Но в Олимпийских играх в Корее триумфаторы Сочи-2014 решили не участвовать. Еще до скандального решения МОК по сборной России Татьяна и Максим все взвесили и поняли, что внимание, которое они должны уделить маленькой дочке, важнее медалей.

В Калифорнии родился сын у 34-летней экс-солистки «ВИА Гры» Анны Седоковой. Мальчишку назвали античным именем Гектор. Фото: instagram.com

В Калифорнии родился сын у 34-летней экс-солистки «ВИА Гры» Анны Седоковой. Мальчишку назвали античным именем Гектор. У певицы есть дочери от прежних браков - 15-летняя Алина и 5-летняя Моника. Увы, роман с отцом Гектора, 25-летним бизнесменом Артемом Комаровым, оказался недолгим. Намеченная свадьба так и не состоялась. Теперь Анна - мать-одиночка. Но не падает духом и ждет нового суженого.

Вечно юная 43-летняя певица Натали в третий раз стала мамой. Фото: instagram.com

Вечно юная 43-летняя певица Натали в третий раз стала мамой. Родила сына Евгения. Исполнительница хита «О Боже, какой мужчина» не только словом, но и делом доказывает, что за «базар» отвечает. Вокруг нее одни мужчины, да какие: муж продюсер Александр Рудин, 16-летний сын Арсений, 7-летний Анатолий, а теперь и малыш Евгений.