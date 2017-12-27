Евгений Цыганов: «Когда у тебя много детей, с общением тет-а-тет возникает сложность»

СЕГОДНЯ 02:40 2017-12-27T07:35:01+03:00

Евгений Цыганов проводит с детьми не так много времени, как ему хотелось бы. Но он старается уделить внимание каждому. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Евгений Цыганов – один из самых многодетных отцов отечественного кинематографа. В браке с актрисой Ириной Леоновой у него родилось семеро детей. Расставшись с Ириной в 2015 году, Евгений ушел к своей коллеге по съемочной площадке Юлии Снигирь. 9 марта 2017 года Юлия родила Цыганову восьмого ребенка - сына Федора. Пара долго скрывала свои отношения и факт рождения наследника, и лишь недавно артисты начали вместе выходить в свет и говорить о детях. О том, как он справляется с главной ролью в своей жизни – ролью отца, популярный актер рассказал в откровенном интервью.

Евгений посетовал, что из-за загруженности не может уделять много внимания всем своим детям. Это расстраивает его – Цыганов считает, что он далеко не самый образцовый папа. Тем не менее, он старается находить индивидуальный подход к каждому ребенку.

- Иногда приходится навязывать ребенку, спрашиваешь: «А что с музыкой, а будем ли заниматься живописью?» Я трудно переношу насилие и не могу детей к чему-то там принуждать, - признался Евгений в интервью телеканалу «Дождь». - Наверное, это моя проблема. Я не могу быть вполне строгим папашей, который будет их куда-то толкать, тащить и прочее. Я разговариваю, мы пытаемся договориться. Иногда бывает ощущение, что тебя не очень воспринимают, но всегда надеешься, что эмоционально попадаешь.

Евгений подчеркивает, что проводит с детьми не так много времени, как ему хотелось бы.

- Вообще, конечно, с каждым ребенком надо проводить время. Когда их много, с общением тет-а-тет возникает сложность. Но я стараюсь выцеплять их по одному, - говорит Цыганов. - Иногда они сами воспитывают друг друга жесткими методами.

Евгений ушел от жены к своей коллеге по съемочной площадке Юлии Снигирь.Фото: Евгения ГУСЕВА

Напомним, Евгений Цыганов ушел от гражданской жены Ирины Леоновой, оставив ей и детям квартиру на Ленинском проспекте. Хотя актер помогает экс-супруге материально, едва родив младшую дочь, Ирина вернулась на работу в Малый театр. Как рассказывали «КП» ее коллеги по сцене, Ирина обижена на мужа. Как-то обмолвилась: «Он меня подвел. Имея семерых детей, заводить на стороне еще одного - абсолютная безответственность». По признанию Леоновой, Цыганов не только отвечал за семейный бюджет, но и помогал ей в воспитании детей и в хозяйственных делах. Сейчас Евгений исправно перечисляет деньги, но делами бывшей семьи не занимается. Чтобы справляться с детьми и одновременно работать в театре, Ирина наняла няню, которая выполняет функции домработницы и гувернантки - занимается с ребятишками, готовит и убирает.