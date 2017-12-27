В честь 95-летия компании «Аэрофлот» объявил скидки на билеты

СЕГОДНЯ 12:20 2017-12-27T12:36:53+03:00

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17 марта 2018 года компания «Аэрофлот» отметит 95-летний юбилей. По этому поводу компания объявила акцию на билеты по сниженным тарифам. Сегодня 27 декабря последний день акции.

Отправить в путешествие или командировку можно будет в любой из 95 дней за период с 15 января по 20 апреля. Важное условие — обратный перелет должен состоять не позже 27 апреля. Со скидкой получится купить билеты только эконом-класса, зато оплатить их можно не только деньгами, но и милями программы «Аэрофлот Бонус». Выгода конкретного пассажира зависит от направления и даты рейса, но, как говорят агенты, скидка может достигать 50 процентов.

Кстати, почти вековая история обеспечивает «Аэрофлоту» звание одной из старейших авиакомпаний мира. Свою родословную он ведет от Российского акционерного общества Добровольного воздушного флота «Добролет», который был основан 17 марта 1923 года. Эта дата и считается днем рождения «Аэрофлота».

ВАЖНО!

С подробной информацией об условиях проведения акции, правилах бронирования и оплаты авиабилетов можно ознакомиться на сайте.