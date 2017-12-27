2017-12-27T13:04:24+03:00
Общество

Оксана Федорова стала Послом московских добровольцев

Благотворительный фонд телеведущей и "Мосволонтер" подписали соглашение о сотрудничестве
Ольга БОРСКАЯ
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Оксана Федорова пообещала постоянно поддерживать московских волонтеров Фото: пресс-служба МосволонтерОксана Федорова пообещала постоянно поддерживать московских волонтеров Фото: пресс-служба Мосволонтер
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Телеведущая, «Мисс Вселенная» Оксана Федорова стала другом московских волонтеров и их Послом Доброй воли. На этой неделе ресурсный центр «Мосволонтер» и фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» подписали соглашение о сотрудничестве.

Московские волонтеры и благотворительный фонд решили объединиться ради добрых дел. На 2018 год (который, кстати, в нашей стране, объявлен Годом добровольца) уже есть планы. Первым совместным проектом станут «Уроки мужества», которые уже в феврале пройдут в московских школах. А осенью волонтеры совместно с фондом окажут поддержку Международному детскому фестивалю искусств «Кинотаврик», который проводится уже более 12 лет, с благой целью: привлечь внимание к проблемам подрастающего поколения и его духовному воспитанию.

И это далеко не все – на Креатив Форуме-2017, который недавно прошел в столице, Оксана Федорова пообещала постоянно поддерживать московских волонтеров – ребят, которым не жалко времени и сил для бескорыстной помощь людям.

- Я очень рада, что у нас так много добровольцев и волонтеров, которые помогают делать добрые и важные дела. Мой путь к благотворительности также лежал через волонтерство, и это замечательный опыт, который развивает духовно и помогает не очерстветь душе. Я всегда готова поддерживать инициативы волонтерства и действовать вместе, ведь чем нас больше, тем больше добрых, нужных и красивых дел мы можем совершить, - отметила она.

Напомним, что российская телеведущая, обладательница титулов «Мисс Россия» (2001) и «Мисс Вселенная» (2002) Оксана Федорова основала благотворительный фонд «Спешите делать добро!» в 2009 году. Он занимается помощью детям, семьям и людям пожилого возраста, находящимся в сложной жизненной ситуации, а также постоянно проводит культурно-просветительские программы и акции. Оксана Федорова также является послом Международного чрезвычайного фонда помощи детям ООН (ЮНИСЕФ).

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