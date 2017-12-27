27 Дек. 13:35 2017-12-27T21:57:11+03:00

Владимир Путин подал документы для регистрации в качестве кандидата в президенты. Фото: YouTube

Глава государства лично пришел в Центризбирком, чтобы зарегистрировать свою кандидатуру на выборах президента 2018 года [видео]

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В среду, 27 декабря, российский лидер Владимир Путин подал в Центральную избирательную комиссию все необходимые для участия в президентских выборах документы. Следуя закону, политик лично присутствовал при передаче материалов.

"Документы в полном объеме переданы", - заявили в ЦИК.

Решение о выдвижении Путина на выборах главы государства было принято во вторник инициативой группой, состоящей из 668 человек при необходимых 500. В качестве избирателей выступили, в частности, артист Николай Цискаридзе, продюсер Иосиф Пригожин, врач Леонид Рошаль, модельер Валентин Юдашкин, актер Михаил Боярский, а также главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/633652" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин подал документы в ЦИК.Глава государства лично пришел в Центризбирком, чтобы зарегистрировать свою кандидатуру на выборах президента 2018 года.Дмитрий СМИРНОВ

Напомним, глава государства объявил о своем намерении снова баллотироваться в президенты 6 декабря. Тогда он заявил, что примет участие в президентской гонке в качестве самовыдвиженца, рассчитывая на поддержку политических партий и общественных организаций.

После того, как документы Путина будут утверждены, а его кандидатура зарегистрировано, он сможет начать избирательную кампанию. Для этого нужно будет открыть специальный счет в Сбербанке, а после собрать 300 тысяч подписей.

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