ФСБ задержало бывшего следователя, работавшего в «Роснефти»

27 Дек. 14:44 2017-12-27T14:45:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники ФСБ России задержали бывшего начальника управления СК Москвы по ЦАО Алексея Крамаренко. Его подозревают в вымогательстве взятки от «вора в законе» Шакро Молодого. В ближайшее время Крамаренко доставят в суд для ареста.

Но не эта новость взволновала общественность. Дело в том, что после возбуждения дела Крамаренко уволился из органов, и пока ходил в свидетелях, устроился на работу в «Роснефть».

В компании подтвердили, что Крамаренко, действительно, у них работал. Но дело, по которому он проходит, не имеет отношения к деятельности, которой он занимался в компании. Об этом «КП» сообщил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

- Нет у нас никакого юридического отдела в структуре компании. Да, Крамаренко работал у нас, но занимался вопросами безопасности.

- Экономической безопасностью?

- Нет, общей безопасностью в рамках своей компетенции.

Напомним, 19 июля 2016 года сотрудниками ФСБ был задержан первый замначальник Главного следственного управления СК РФ по Москве Денис Никандров, глава УСБ СК Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов. Высокопоставленным сотрудникам СК было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору. В обвинении говорится, что фигуранты, договорившись с Захарием Калашовым («вор в законе» Шакро Молодой), получили взятку в €500 000.

Отметим, что Крамаренко проходил свидетелем по этому делу, пошел на сделку со следствием и дал развернутые показания, на основании которых и была построена линия обвинения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперт - о задержании сотрудников СК: Там не обошлось без агента в окружении Шакро Молодого

Генерала-майора юстиции и двух полковников подозревают в попытке развалить дела вора в законе и его приближенных (подробности)