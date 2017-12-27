«Аэрофлот» вошел в мировой топ-5 авиаперевозчиков для вегетарианцев

27 Дек. 14:46 2017-12-27T18:48:52+03:00

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Международная ассоциация ProVeg взялась составить рейтинг авиакомпаний, учитывающих пожелания вегетарианцев. Для этого эксперты оценили меню бортового питания 50 крупнейших перевозчиков мира. «Аэрофлот» в этом списке занял четвертое место.

В зачет шло только меню для эконом-класса. Учитывалось, сколько вообще вегетарианских блюд предлагает пассажирам компания, насколько легко найти информацию о еде без продуктов животного происхождения на сайте перевозчика, как сложно сделать заказ.

- Для «Аэрофлота» питание на борту — одна из важнейших составляющих сервиса, - подчеркивают в компании. - Мы учитывает широкий спектр вкусов, убеждений и диетологических потребностей пассажиров.

При таком подходе не удивительно, что меню российской компании постоянно совершенствуется. Одно из последних новшеств — вегетарианское горячее в перечне базовых блюд бизнес-класса.

Пассажиры «Аэрофлота» могут могут выбирать из 17 вариантов специального питания, в их числе и несколько вегетарианских блюд. Причем попробовать можно еду без мяса, молока и яиц, менее строгий азиатской рацион — с ограниченным использованием молочных продуктов или фруктовое питание.

Важно, что спецпитание можно заказать в любом классе без каких-либо доплат. Главное, сообщить компании о своих предпочтениях не позднее чем за 36 часов до вылета. Напомним, что горячее полагается на рейсах длиннее трех часов.