Важно: когда ждать эпидемии гриппа в России

27 Дек. 15:51 2017-12-27T16:04:46+03:00

Впереди еще два месяца зимы, и они самые опасные Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Медики рассказали о сроках. А также типах вируса и правильной профилактике

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В большинстве стран зима в этом году оказалась теплее нормы. По крайней мере, декабрь был именно таким. Благодаря чему, по данным Европейского регионального бюро ВОЗ, активность гриппа остается невысокой, отмечаются лишь единичные проявления.

Что касается конкретно России, то у нас ситуация также достаточно спокойная. Росстат сообщает, что эпидемиологические пороги незначительное превышены только среди детей дошкольного возраста.

Тем не менее, впереди еще два месяца зимы, и они самые опасные - часто уровень заболеваемости повышается после новогодних каникул, когда дети возвращаются в школы.

Пока же наиболее здоровая обстановка наблюдается в Псковской, Архангельской, Вологодской областях и в Алтайском крае. За редким исключением спокойно в Карелии и Бурятии.

Хуже всего ситуация складывается в Костромской области, в Удмуртии, Мурманске, в Крыму и Красноярском крае.

.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

НА ЗАМЕТКУ

По данным председателя Российского респираторного общества, академика РАН Александра Чучалина, в нынешнем сезоне приход в Россию высокопатогенных штаммов, к счастью, не прогнозируется. На данный момент лабораторные исследования показывают, что у россиян отмечаются:

* 3% вирусы гриппа,

* 22% парагриппа,

* 18% аденовирусы,

* 18% РС-вирусы,

* 40% другие вирусы не гриппозной этиологии.

Фото: Роман Игнатьев

ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ

Самой лучшей защитой от гриппа является вакцинация. Конечно, она не дает стопроцентной гарантии, но тем не менее она значительно повышает шансы на то, что вы переживете зиму без постельного режима. И даже если вакцинированный человек заболевает, грипп протекает легче и проходит быстрее. Проблема в том, что в середине зимы делать вакцину уже поздно, ее защитный эффект начинается только месяца через два. Поэтому вот несколько методов профилактики, которые эффективны имено сейчас.

Почаще мойте руки. И не только дома. На работе тоже. И в ресторане. А также возвращаясь домой с улицы, в гостях, да вообще везде! Вам кажется далекой связь между грязными руками и эпидемией гриппа – а между тем, по информации ВОЗ, самыми подходящими мерами для снижения или отсроч кизаболеваемости, вызываемой пандемическим гриппом, являются именно медико-санитарные меры.

Проветривайте каждое утро комнаты. "Вымести" возможные вирусы из помещения.

Купите дополнительное противовирусное средство. Независимо от того, делали вы вакцину или нет. Именно противовирусное, потому что препарат, который убивает бактерии, вам не поможет - грипп имеет вирусную природу.

Купите витамин С. Употребляйте его не только в виде таблеток, но также фруктов и овощей (цитрусовые, петрушка, перец, киви) и специальных чаев.

Защищайте себя от переохлаждения.

Смазывайте слизистые носа оксолиновой или лейкинфероновой мазью каждый раз перед выходом на улицу .

Самой лучшей защитой от гриппа является вакцинация.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

КСТАТИ

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